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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هجوم مرتضى منصور.. رد فعل غير متوقع من أحمد فتوح

فتوح - فيريرا
فتوح - فيريرا

غاب أحمد فتوح لاعب الزمالك، عن مران الفريق اليوم، السبت، استعدادا لمبارة الاتحاد السكندري يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء غياب أحمد فتوح عن مران الزمالك، اليوم، اعتراضا على تصريحات مرتضى منصور رئيس النادي ضده، كما أنه رفض التواجد في مقر نادي الزمالك نهائيا، في رد فعل غير متوقع من اللاعب.

كان مرتضى منصور قد كشف عن مصير أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك مع الفريق في الفترة الحالية، مشددا على أنه أعطى اللاعب مهلة حتى اليوم، ولو لم يأتي للإعتذار وصرح بإنتهاء الأزمة وفتح صفحة جديدة لن يستمر مع الزمالك.

كان جاء بيان رئيس الزمالك ضد فتوخ وعبد الله جمعة كالاتي:

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها إهدار درع الدوري للنادي المنافس في البطولة.

وفي نفس الوقت قرر مجلس الإدارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين بخصم 20% من قيمة مستحقات اللاعبين مع إيقاف كافة المستحقات إلى أجل غير مسمى.

كما قرر المجلس إيقاف كلا من أحمد فتوح وعبد الله جمعة ثنائي دفاع الأبيض  واحالتهما للتحقيق، وأجراء تحاليل خاصة لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لأسباب لن يفصح عنها النادي والتأكيد علي أنهما لم يتعرضا للإصابة بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .

وتعادل فريق الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بعد الأهلي المتصدر برصيد 30 نقطة.

أحمد فتوح مرتضى منصور نادي الزمالك الاتحاد السكندري الدوري المصري

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