صحة الدقهلية: ضبط 5 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان

كشف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن إدارة العلاج الحر بالمديرية شنت حملة مكبرة بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات .

قال الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر إن المراكز المضبوطة وعددها 5 تدار جميعها دون تراخيص بواسطة أفراد غير مؤهلين وليس لديهم تراخيص مزاولة مهنة الطب ولا يتوفر بها أى من الاشتراطات اللازم توافرها فى المنشآت الطبية.

وأضاف فؤاد أنه تم اصطحاب المسئولين عن تلك المراكز الى قسم شرطة مركز السنبلاوين وتحرير محاضر بانتحال صفة طبيب وإدارة منشأة طبية بدون ترخيص .



من جانبه أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز أن قرارات الغلق الإدارى لهذه المراكز صدرت بعد العرض على السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

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