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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الذكر والتسبيح بعد صلاة الفجر .. أجره كالحج والعمرة احرص عليه

الذكر والتسبيح بعد
الذكر والتسبيح بعد صلاة الفجر .. أجره كالحج والعمرة

الذكر والتسبيح بعد صلاة الفجر، قال -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَن صلَّى صلاةَ الفجرِ أو قال الغَداةِ فقعَد في مَقعَدِه فلم يَلْغُ بشيءٍ مِن أمرِ الدُّنيا ويذكُرُ اللهَ حتَّى يُصَلِّيَ الضُّحى أربعَ رَكَعاتٍ خرَج مِن ذنوبِه كيومِ ولَدَتْه أُمُّه لا ذنبَ له وفي السطور التالية فضل الذكر والتسبيح بعد صلاة الفجر.

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الذكر والتسبيح بعد صلاة الفجر  التسبيح بعد الصلوات المفروضة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أن يقول المصلّي بعد صلاته: سبحان الله، ثلاثًا وثلاثين مرةً، والحمد لله، ثلاثًا وثلاثين مرةً، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين مرةً، ثمّ يتمّها إلى المئة بقول: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كلّ شيءٍ قديرٍ، وورد فيه عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أوصانا بعملين عقب صلاة الفجر، وهما الاستغفار ثلاث مرات ثم ترديد دعاء بعد صلاة الفجر، حيث إنه قد حرص النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الانصراف من الصلاة على الاستغفار ثلاث مرات والدعاء بعشر كلمات، هي:  اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، ومِنْكَ السَّلامُ، تَباركْتَ يا ذَا الجلالِ والإِكْرامِ.

قراءة آية الكرسي بعد الصلاة مرة واحدة، وسورة الإخلاص والمعوذتين مرة واحدة بعد صلاة الظهر والعصر والعشاء، وثلاث مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب.

الاستغفار أن يقول المصلّي: أستغفر الله، أستغفر الله، كان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا وقال: (اللَّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

وأن يقول المسلم: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث وثلاثين مرة، ثم يقول في تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أن يقول المسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللَّهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجَدُّ منك الجَدُّ.

فضل الذكر والتسبيح بعد صلاة الفجر


وروى أبو داود وابن حبان، أنّ النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - كان يقول بعد الفجر والمغرب:" اللهم أجرني من النّار، سبع مرّات "، وإنّ للمسلم أن يدعو بما شاء، ويتخيّر من الدّعاء أجمعه وأنفعه.،  قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من صلى الغداة (أي: الصبح) في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة".


أذكار الصباح


قراءة الفاتحة ثم آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص ويقول  اللّهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحْنا وَبِكَ أَمْسَـينا، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمُـوتُ وَإِلَـيْكَ النُّـشُور اللّهُـمَّ إِنِّـي أَصْبَـحْتُ أَشْـهِدُك، وَأُشْـهِدُ حَمَلَـةَ عَـرْشِـك، وَمَلائِكَتِك، وَجَمـيعَ خَلْـقِك، أَنَّـكَ أَنْـتَ اللهُ لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ وَحْـدَكَ لا شَريكَ لَـك، وَأَنَّ  مُحَمّـدًا عَبْـدُكَ وَرَسـولُـك (أربع مرات )  اللّهُـمَّ ما أَصْبَـَحَ بي مِـنْ نِعْـمَةٍ أَو بِأَحَـدٍ مِـنْ خَلْـقِك، فَمِـنْكَ وَحْـدَكَ لا شريكَ لَـك، فَلَـكَ الْحَمْـدُ وَلَـكَ الشُّكْـر.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا، استغفرُ اللهَ العظيمَ الذي لا إلهَ إلَّا هو الحيَّ القيومَ وأتوبُ إليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبيّنا محمد، 10 مرات رَضيـتُ بِاللهِ رَبَّـًا وَبِالإسْلامِ ديـنًا وَبِمُحَـمَّدٍ صلى الله عليه وسلم نَبِيّـًا. (ثلاثًا)  سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ عَدَدَ خَلْـقِه، وَرِضـا نَفْسِـه، وَزِنَـةَ عَـرْشِـه، وَمِـدادَ كَلِمـاتِـه.

(ثلاثًا) يا حَـيُّ يا قَيّـومُ بِـرَحْمَـتِكِ أَسْتَـغـيث، أَصْلِـحْ لي شَـأْنـي كُلَّـه، وَلا تَكِلـني إِلى نَفْـسي طَـرْفَةَ عَـين سُبْحـانَ اللهِ وَبِحَمْـدِهِ (مائة مرة)  لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحْـدَهُ لا شَـريكَ لهُ، لهُ المُـلْكُ ولهُ الحَمْـد، وهُوَ على كُلّ شَيءٍ قَدير.(مائة مرة).

 

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