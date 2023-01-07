بسبب البرودة .. شاهد لحظة تجمد طعام رجل أثناء تناوله في أمريكا

يتجمد الناس بالفعل تحت الجليد القارس، بسبب انخفاض درجات الحرارة ، ونشر بلوجر أمريكي على إنستجرام مقطع فيديو لنفسه وهو يحاول الاستمتاع بطعام شهي في البرد القارس خارج المنزل.

تجمد الطعام

ولا يبدو أنها كانت فكرة سديدة على الإطلاق، فالطريقة التي تجمد بها وجه «جاك فيسكر» تدل على أنه كان يجب ألا يخرج في هذا الطقس.

لكن المفاجأة الغريبة أن طعامه أيضًا تجمد، فالمكرونة التي كان يتناولها تحولت إلى جليد، حيث ظهر ممسكًا بالشوكة المتجمدة في يده.

وبمجرد أن يترك الشوكة، يبدو الأمر كما لو أن الجاذبية قد توقفت عن العمل، حيث بقيت المكرونة والشوكة معلقتان في الهواء بنفس المكان الذي تركها فيه.



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