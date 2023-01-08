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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إحالة سيدة أعمال مصرية متهربة من 1.3 مليار جنيه ضرائب للمحاكمة

دولارات
دولارات

أحال المستشار أحمد حمزة المحامى العام الأول لنيابة مكافحة التهرب من 

الضرائب: على المسجلين تقديم المستندات الداعمة لرد القيمة المضافة

قرار عاجل من النائب العام ضد ياسر قريش صاحب شائعة صندوق الزواج

 سيدة أعمال  ملياردية هاربة إلى  المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبة.

جاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من ٢٠٢٠/١ حتى ۲۰۲١/٦ بصفتها مسجلة وخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهربت من أداء تلك الضريبة المقرر قانوناً والمستحقة على نشاطها في مجال تجارة الأقمشة ومستلزمات الإنتاج المزاول من خلال منشأة  لتصنيع وتوزيع الملابس الجاهزة والمفروشات.

 

 وذلك بأن قامت بيع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم و تهرب عدد 6 شركات تعمل في مجال تصنيع الملابس وتجارة الأدوات الكهربائية من سداد الضرائب المستحقة على نشاطهم بفحص موقفها الضريبي تبـين إخفاءهم حجم تعاملاتهم الحقيقي عن علم مصلحة الضرائب المصرية المقدر بحوالی ۱,۷۱۰ مليار.
 

الضرائب سيدة أعمال مكافحة التهرب من الضرائب الأدوات الكهربائية مصلحة الضرائب المصرية القيمة المضافة

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