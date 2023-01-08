إحالة سيدة أعمال مصرية متهربة من 1.3 مليار جنيه ضرائب للمحاكمة

أحال المستشار أحمد حمزة المحامى العام الأول لنيابة مكافحة التهرب من

سيدة أعمال ملياردية هاربة إلى المحاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبة.

جاء بأمر الإحالة أنه خلال الفترة من ٢٠٢٠/١ حتى ۲۰۲١/٦ بصفتها مسجلة وخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، تهربت من أداء تلك الضريبة المقرر قانوناً والمستحقة على نشاطها في مجال تجارة الأقمشة ومستلزمات الإنتاج المزاول من خلال منشأة لتصنيع وتوزيع الملابس الجاهزة والمفروشات.

وذلك بأن قامت بيع سلعاً دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم و تهرب عدد 6 شركات تعمل في مجال تصنيع الملابس وتجارة الأدوات الكهربائية من سداد الضرائب المستحقة على نشاطهم بفحص موقفها الضريبي تبـين إخفاءهم حجم تعاملاتهم الحقيقي عن علم مصلحة الضرائب المصرية المقدر بحوالی ۱,۷۱۰ مليار.

