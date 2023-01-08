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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

اليوم العربي لمحو الأمية| الأزهر العالمي للفتوى: محاربة الجهل أهم خطوات الريادة

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهمية الارتقاء بالمجتمعات تعليميا ومعرفيا ، موضحا أن العمل على محو الأميَّة فيها من أهم الخطوات الفارقة نحو تقدمها، وريادتها، وبناء حضارتها.

الارتقاء بالمجتمعات تعليميًّا ومعرفيًّا

وأشار الأزهر للفتوى الإلكترونية في اليوم العربي لمحو الأمية، إلى أنه ليس أدلَّ على اهتمام الإسلام بالعلم، وسعيه لرفع الجهل، أن أول أمرٍ إلهي لسيدنا رسول الله ﷺ كان حثَّا على العلم في قول الله سبحانه: {اقْرَأْ ..} [العلق: 1] ، وجاءت أحاديث نبوية كثيرة تُظهر لنا عِظَم مكانة العلم، وأهميته، والجد في تحصيله، والتي منها قوله ﷺ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ...». [أخرجه مسلم]

محو الأمية السكانية

في حين، قال الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار،  إنه تم توقيع مع المجلس القومى للسكان لمحو الأمية السكانية ويتم تعليم المواطن مبادئ الأبجدية بالتزامن مع تقديم توعية لمخاطر الزيادة السكانية وتنظيم النسل بالتعاون مع الجامعات المصرية ومنظمات المجتمع المدنى للقيام بدورها الاجتماعى  خاصة أن قضية محو الأمية السكانية أمن قومى وتبنى الهيئة إطلاق منهج لمحو القضية السكانية .

وأكد " ناصف " خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر، أنه لا توجد دولة فى المنطقة سوى مصر تمتلك هذا الكيان الضخم الذى يضم 27 فرع و 300 إدارة تعليمية و 17 ألف دارس و 50 ألف معلم ، و 5 آلاف من المعينين الجدد والذى يجوب القرى والنجوع بحثا عن الآميين لمحو الأمية والوقوف على مشكلات المواطنين بتضافر المؤسسات الحكومية مع مؤسسات المجتمع المدنى .

وأكد ان الحكومة المصرية تدرك جيدا أهمية الجانب الاجتماعى الهام الخاص بالارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى خاصة فى ظل وجود عالم تكنولوجى متقدم ، لافتا إلى أن الهيئة تقدم وجبة دسمة تركز على محو الأمية السكانية ، البيئية وعمل استراتيجية قومية تطبق فى المحافظات الحدودية لمحو الأمية .

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