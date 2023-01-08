هل تحمل متفجرات.. إسقاط مسيرة غامضة فوق قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق

قالت مصادر عسكرية عراقية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد الجوية بالأنبار، التي تضم قوات أمريكية، اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها أثناء تحليقها فوق القاعدة.

وحسب قناة “العربية”، أكدت قوات التحالف الدولي في العراق واقعة إسقاط المسيرة.

وأضافت المصادر العسكرية العراقية أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل متفجرات.

وذكرت المصادر أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

هذا وتعرضت قاعدة عين الأسد لهجمات متكررة من ميليشيات موالية لإيران، وتم استهداف القاعدة مرارا بصواريخ كاتيوشا وغراد.