بدلا من مقلب القمامة.. محافظ الإسكندرية: تحويل ميدان عرامة إلى منطقة حضرية

قرر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف تحويل ميدان عرامة إلى منطقة حضرية بدلا من كونه مقلب للقمامة ووكر للنباشين، وذلك استجابة لمطالب أهالي منطقة العصافرة قبلي.



وكلف محافظ الإسكندرية، الدكتورة مرفت أحمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالبدء فورًا في تخطيط المنطقة لعمل ميدان وتركيب بلدورات وتجميله وتشجيره بزراعات بدلا من كونه منطقة لتجميع القمامة؛ كما تم وضع كونتر كبير لجمع القمامة بشكل حضاري لخدمة أهالي المنطقة.

وأوضحت الدكتورة ميرفت أن أعمال التطوير في منطقة العصافرة قبلي تضمنت رصف نحو 500 شارع بالمنطقة، وأعمال الإنارة العامة التي إشتملت على تركيب 1903 ذراع، و 160 عامود إنارة ، و 2088 كشاف، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب بالمنطقة، وكذا تدعيم شبكة الصرف الصحي.