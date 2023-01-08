عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدلا من مقلب القمامة.. محافظ الإسكندرية: تحويل ميدان عرامة إلى منطقة حضرية

ميدان عرامة شرقي
ميدان عرامة شرقي الإسكندرية

قرر محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف تحويل ميدان عرامة إلى منطقة حضرية بدلا من كونه مقلب للقمامة ووكر للنباشين، وذلك استجابة لمطالب أهالي منطقة العصافرة قبلي.

عقب الأمطار الغزيرة.. محافظة الإسكندرية تصدر تعليمات هامة للمواطنين

أمطار غزيرة على مناطق وسط الإسكندرية وحالة طوارئ بالصرف الصحي


وكلف محافظ الإسكندرية، الدكتورة مرفت أحمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالبدء فورًا في تخطيط المنطقة لعمل ميدان وتركيب بلدورات وتجميله وتشجيره بزراعات بدلا من كونه منطقة لتجميع القمامة؛ كما تم وضع كونتر كبير لجمع القمامة بشكل حضاري لخدمة أهالي المنطقة.

وأوضحت الدكتورة ميرفت أن أعمال التطوير في منطقة العصافرة قبلي تضمنت  رصف نحو 500 شارع بالمنطقة، وأعمال الإنارة العامة التي إشتملت على تركيب 1903 ذراع، و 160 عامود إنارة ، و 2088  كشاف، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لإعادة تأهيل شبكات مياه الشرب بالمنطقة، وكذا تدعيم شبكة الصرف الصحي.

الاسكندرية محافظة الاسكندرية العشوائيات الصرف الصحى امطار غزيرة مياة الشرب اللواء محمد الشريف تطوير العشوائيات أعمال التطوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد ويونس فرقتهما العين.. وفاة أحد توأمين خلال الاحتفال بالسبوع

تراجع 720 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن

سكتة قلبية.. سبب الوفاة المفاجئة للاعب باريس سان جيرمان السابق مبابي|فيديو

تراجع أسعار الذهب من أعلى مستوى له.. والجرام يخسر 110 جنيهات

الحق بيع.. الدولار يواصل الانحسار في السوق الموازية اليوم

بالأسماء.. استبعاد 6 لاعبين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

مفاجآت تقلب الموازين على الابنة والعشيق في قضية مقتل مشرفة بورسعيد| تفاصيل صادمة

شوبير يعلن انتهاء الأهلي من صفقة جديدة.. وتخوف من رد فعل مرتضى منصور

ترشيحاتنا

بيان عاجل من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بشأن أزمة ثنائي الزمالك

مفيش تأجيل ولا حذف| انطلاق امتحانات نصف العام بمدارس الجيزة غدا

بعد هدنة الـ36 ساعة.. روسيا تكشف عن حصيلة ضرباتها لـ أوكرانيا

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر والدول العربية بختام التعاملات

اخماد حريق التهم سلم المشاة أمام «هايبر وان».. صور وفيديو

لدعمه أمام الاتحاد.. أحمد حسن: الزمالك يخصص حافلات لنقل جماهيره إلى الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 حركات بيعملها الأجداد| حيل قديمة لعلاج الصداع فورا

ألوان صاخبة.. بوسي تثير الجدل بظهورها على إنستجرام | شاهد

لو مشغولة.. جربي طريقة عمل سلطة مكرونة بالتونة بسرعة

بعد إطلالتها أمام برج إيفل.. 10 صور لافتة لـ زوجة حمدي الميرغني

فيديو

ظهر منهارا.. رجاء أخير من جورج وسوف قبل دفن ابنه| فيديو

أنا الزوجة الثالثة.. محمد رمضان يحمل منة فضالى ويسألها: وزنك كام.. فيديو

قصة حجر اليهود والزيتون الإسرائيلي بعطارة وسط البلد

بالدموع والزغاريد.. جورج وسوف يودع ابنه فى مراسم تشييع الجنازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ