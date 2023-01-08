اتهامات لأوكرانيا بتخريب محطات طاقة يسيطر عليها الروس

قال مسئولون مدعومون من روسيا إن محطات توليد الكهرباء في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من دونيتسك تضررت جراء القصف الأوكراني، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وذكر مركز دونيتسك المشترك للرقابة والتنسيق، أن محطتين للطاقة في أجزاء تسيطر عليها روسيا من دونيتسك تضررا جراء قصف القوات الأوكرانية اليوم، الأحد.

تم الإبلاغ عن وقوع ضحايا في محطة ستاروبيشيف للطاقة، مع تضرر البنية التحتية أيضًا في المحطة، وضرب محطة زيوفيسكا، وفقًا للمسئولين المدعومين من روسيا.

ولم تعلق القوات الأوكرانية بعد على الحادث.