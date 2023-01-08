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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: أعمال التطوير في 7 مناطق غير مخططة قاربت على الانتهاء

إنجاز أعمال الرصف
إنجاز أعمال الرصف شرقي الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة 3 مناطق عشوائية هي (الدخيلة الجبلية- والعصافرة قبلي- ومحسن الكبري) بنسبة إنجاز تصل إلى 98٪، مضيفا أن نسبة إنجاز أعمال التطوير في 4 مناطق أخرى هي (سيدي بشر قبلي- دنا والمحروسة- والحضرة الجديدة) بلغت 95%.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين ورفع العبء عن كاهل الأهالي في المناطق الأشد احتياجا.

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وأوضح الشريف، أن أعمال التطوير في المناطق الـ 6 شملت رفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها، وتنفيذ محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، وأعمال رصف الطرق، وأعمال إنارة الشوارع .

وأكد المحافظ أن تلك الأعمال تأتى بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى  أنه يتابع باستمرار ما يتم من أعمال تطوير في الـ 6 مناطق عشوائية.

وكلف المحافظ الدكتورة مرفت أحمد؛ رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة للإسراع في الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمناطق الـ 6  لرفع العبء عن كاهل نحو 500 ألف نسمة من قاطني تلك المناطق.

من جانبها؛ أشارت الدكتورة مرفت أحمد، إلى أن أعمال التطوير التي تمت في منطقة الدخيلة الجبلية اشتملت على الإنارة والرصف؛ حيث تم تركيب 1273 ذراع، و 187 عامود إنارة ،و 1460 كشاف.

وعن منطقة سيدي بشر قبلي؛ أفادت رئيس وحدة تطوير العشوائيات، بأن أعمال تطوير بالمنطقة شملت رصف الطرق بالإضافة إلى تركيب 1313 ذراع، و 314 عامود إنارة ،و1685 كشاف لتدعيم الإنارة العامة بالشوارع، مشيرة إلى أن أعمال التطوير في منطقة محسن الكبري تضمنت أعمال الرصف لنحو 253 شارع بالإضافة إلى أعمال الإنارة التي تضمنت تركيب 1930 ذراع، و 500 عامود أنارة ، و2430 كشاف.

وفيما يتعلق بأعمال التطوير في منطقة دنا والمحروس، لفتت د مرفت أحمد، إلى أن الأعمال تضمنت رصف نحو 345 شارع لخدمة أهالي المنطقة، وتركيب 562 ذراع، و 562 كشاف، أما أعمال التطوير بمنطقة الحضرة الجديدة؛ فقد اشتملت على أعمال رصف ورفع كفاءة الشوارع، وتركيب 937 ذراع، و 45 عامود إنارة ،و 982 كشاف، كما تم تنفيذ مشروع للصرف الصحي لخدمة أهالي المنطقة.

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