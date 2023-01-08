محافظ بني سويف يتفقد الموقف التنفيذي لخطة أعمال الرصف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بعدد من الشوارع بمدينة إهناسيا ، والتي تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لاستعادة الوجه الجمالي والشكل الحضاري وخلق محاور مرورية والقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري.

وقد رافقه خلال الجولة: اللواء سامي توفيق، عضو مجلس النواب، والمهندس ناصر محمد فراج، وكيل وزارة النقل، وناصر سيف، رئيس الوحدة المحلية، وبعض التنفيذيين.

جاء ذلك خلال تفقده للأعمال الجاري تنفيذها بعدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بمدينة إهناسيا، واستمع لعرض موجز عن سير العمل، حيث أوضح المهندس ناصر فراج أنه يجري العمل حالياً في 8 شوارع رئيسية بالمدينة، والتي تشمل “شارع الوحدة المحلية، والهابير، والمركز، والسلطاني، وشارع شرهي من جانبين، وخلف المستشفى حتى موقف قاي، وشارعي الجمهوية وأحمد عفت من كوبري مسعود”.

وشملت الأعمال المنفذة رفع الإشغالات من جوانب الشوارع لتوسعتها، لزيادة عرض تلك الشوارع والذي يصل عرضها في بعض الأجزاء والمناطق إلى 30 متراً تقريباً، وعمل ميادين ومحاور مرورية ودورانات وجزيرة وسطى تتضمن أعمال بلدورات وإنترلوك تركيب أعمدة مسلوبة بتصميم جمالي لإضفاء الشكل الحضاري، بجانب تعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار وإنشاء ميادين ودورانات في تقاطع عدد من الشوارع الرئيسية، خاصة في تقاطع شارعي شرهي والسلطاني، وعمل حوائط ساندة بجوار بوابات الري على الترعة لتوسعة بعض الأجزاء للاستفادة منها في عمل ميدان بشكل جمالي، ومنع استغلالها كمكان لإلقاء القمامة والمخلفات.

من جهته، وجه المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال والتنسيق مع الجهات المختصة، لتسهيل الحركة المرورية بمحيط الأعمال، مع المتابعة المستمرة لسير العمل وتذليل جميع المعوقات لسرعة الانتهاء من أعمال رصف وتوسعة تلك الشوارع تمهيدا لافتتاحها خلال احتفال المحافظة بعيدها القومي مارس المقبل.

وشدد على ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عالٍ يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور، وذلك في إطار تكليفات القيادة السياسية للحكومة بأهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن تحسين مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي.