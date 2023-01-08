محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج الحملات التموينية على الأسواق

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 31 ديسمبر 2022حتى 6يناير 2023 "بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 117 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 32 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 28محضرا خبز ناقص الوزن، 9محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ، و4محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 25 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 13محضراً لعدم صرف بون ، 3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل زيارات ، ومحضرا للامتناع عن بيع الخبز المدعم للمواطنين.

كما تحرر محضرين لتجميع الدقيق المدعم بغرض التربح غير المشروع ، حيث تم ضبط 9 جوال دقيق بلدي مدعم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، فيما بلغ عدد المخابز التي تم تحويل نوع الوقود بها إلى غاز طبيعي 302 مخبزاً " بديلاً عن السولار" من إجمالي 1270 مخبزا نشطاً بدائرة المحافظة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يناير للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 محاضر ضد تجار تموينين لعدم حصولهم على شهادات صحية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، ومحضرا لوجود 2 ماكينة صرف بدون وجه حق داخل المحل.

فيما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن ضبط أحد معامل الألبان، تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتستخدم ألبان فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط طن لبن فرز غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ، كما تم ضبط مخازن أحد تجار الأعلاف وبحوزته 2 طن أعلاف مجهولة المصدر ودون توافر الفواتير وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .

وبالإضافة إلى ضبط أحد التجار يقوم بتجميع سكر تموينى مدعم ومحظور تداوله خارج المنافذ التموينية للصرف للمستفيدين من جمهور المستهلكين عن طريق البطاقات التموينية، وذلك بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء والتربح غير المشروع منه، حيث تم ضبط طن سكر تمويني والتحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم تحرير محضرين للمسئولين عن محلات السلع الغذائية لقيامهم ببيع الأرز الأبيض المعبأ بأزيد من السعر المقرر، ومحضرا ضد أحد المسئولين عن بيع السلع الغذائية لعدم إعلانه عن أسعار بيع الأرز الأبيض المعبأ للجمهور، و4 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية ، و11 محضرا للمسئولين عن منشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات للمستهلكين.

بينما تم سحب 4 عينات غير غذائية وغير غذائية وإرسالها للمعامل المختصة للفحص، فيما تم الانتهاء من إجراء عدد 55 معاينة مبدئية للمتقدمين للمرحلة الربعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية.

من جانبه شدد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.