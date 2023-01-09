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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

الأفخم في الكويت .. 5 سيارات موديل 2023 بينها بنتلي ورولز رويس |صور

افخم 5 سيارات موديل
افخم 5 سيارات موديل 2023

يتمتع السوق الكويتي للسيارات بالعديد من موديلات 2023، ومنها فئة السيارات الفارهة، والتي تحمل الكثير من التقنيات المميزة، إلى جانب التصميم الداخلي الذي يتسم بالفخامة، بالاضافة إلى الاطلالة الخارجية الخاطفة للانظار.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افخم 5 سيارات موديل 2023.

 افخم 5 سيارات موديل 2023

1 – مرسيدس S 65 AMG موديل 2023 

 

زودت السيارة مرسيدس S 65 AMG موديل 2023 بمحرك سعة 6000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية تقدر بـ 630 حصانا، و 1000 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الجر الخلفي، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، وبهذه القدرات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 4.1 ثانية.

 

تقدم السيارة مرسيدس S 65 AMG موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 83.500 دينار.

 افخم 5 سيارات موديل 2023

2 – رولز رويس كولينان موديل 2023 

 

تصل السيارة رولز رويس كولينان موديل 2023 من وضع الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.7 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/ساعة، بينما دعمت السيارة بمحرك من 12 اسطوانة سعة 6700 سي سي، بقوة 563 حصانا، و 850 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

يبلغ سعر السيارة رولز رويس كولينان موديل 2023 نحو 106 الف دينار.

 افخم 5 سيارات موديل 2023

3 – بي ام دبيلو X6 M موديل 2023 

 

تنتقل السرعة إلى عجلات السيارة بي ام دبيلو X6 M موديل 2023 بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء "دفع كلي"، متصل بمحرك 4400 سي سي مكون من 8 اسطوانات، يمكنه ضخ 617 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة تستغرق 3.8 ثانية.

 

تقدم السيارة بي ام دبيلو X6 M موديل 2023 بقيمة قدرها 48.900 دينار.

 افخم 5 سيارات موديل 2023

4 – بنتلي بنتايجا موديل 2023 

 

جاءت السيارة بنتلي بنتايجا موديل 2023 بمحرك 4000 سي سي 8 سلندر، بقوة 542 حصانا، و 770 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 600 حصانا، وعزم اقصى للدوران 900 نيوتن/متر، مكون من 12 اسطوانة، وبهذه القدرات تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 301 كم/ساعة، مع الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات خلال 4.1 ثانية.

 

يبدأ سعر السيارة بنتلي بنتايجا موديل 2023 من 73.500 دينار إلى 100 الف دينار.

 افخم 5 سيارات موديل 2023

5 - جاجوار I-Pace موديل 2023 

 

تستطيع السيارة جاجوار I-Pace موديل 2023 أن تتسارع من 0 لـ 100 م/ساعة خلال فترة تستغرق 4.8 ثانية، حيث دعمت بمحرك ينتج قوة قدرها 395 حصانا، وعزم اقصى للدوران 696 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة للعجلات عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية تعمل بتقنية الدفع الكلي.

 

تتراوح اسعار السيارة جاجوار I-Pace موديل 2023 بين 26.090 و 28.330 دينار.

تقنية الفيديو سيارات افخم 5 سيارات موديل 2023 افخم 5 سيارات موديل 2023

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