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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 300 ألف جنيه.. 5 سيارات زادت أسعارها في يناير| صور

صدى البلد

شهدت أسعار عدد من السيارات ارتفاعًا ملحوظاً بالسوق المصرية مع بداية عام 2023 ، وجاء أبرزها هيونداي النترا HD ونيسان صني.

وفي السياق التالي يرصد صدى البلد أبرز السيارات التي ارتفعت أسعارها مع بداية عام 2023.

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نيسان صني موديل 2023

تأتي السيارة نيسان صني موديل 2023 بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران،  مقترن بنوعين من نواقل الحركة الأولى مانيوال خماسي النقلات، والأخر مكون من 4 نقلات اوتوماتيكية.

 

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2023 :

الفئة الأولى مانيوال بسعر 310.400 ألف جنيه .

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 341.500 ألف جنيه .

الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 362,000 ألف جنيه .

الفئة الرابعة أوتوماتيك بسعر 376,000 ألف جنيه.

 

شيري اريزو 5 موديل 2023

شيري اريزو 5 موديل 2023

تستمد سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 141 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 48 لتر، وتستهلك السيارة 7 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180كم/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11.5 ثانية.

 

مواصفات السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

الفئة الأولى مانيوال بسعر 299,900 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 338,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 358,000 جنيه

 

شيري تيجو 8 برو موديل 2023

شيري تيجو 8 برو موديل 2023

ويمكن لمحرك السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023 ضخ قوة اجمالية قدرها 197 حصانا، سعة 1600 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، وعزم اقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن/متر، وناقل سرعات DCT مكون من 7 نقلات أوتوماتيكية الأداء بتقنية الجر الامامي.

 

أسعار السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2023

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 8 موديل 2023 نحو 850,000 ألف جنيه.

 

هيونداي إلنترا HD موديل 2023

هيونداي إلنترا HD موديل 2023

تأتي سيارة هيونداي إلنترا HD موديل 2023 بمحرك بسعة 1600 سي سي يولد قوة تصل الى 121 حصان، وعزم اقصى للدوران يصل الى 156 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الى 182 كيلومتر/ساعة، وتبلغ قدرتها على التسارع من وع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 10.3 ثوان.

 

الأسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2023

الفئة الأولى بسعر 455.000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 465.000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 475.000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 485.000 جنيه.

 

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

جاءت سيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022 يضخ قوة تصل الى 99 حصانا، بفضل محركها رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، ويبلغ عزم الدوران الأقصى 132 نيوتن / متر، وناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، بنظام جر أمامي، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

أسعار سيارة هيونداي اكسنت HCI موديل 2022

الفئة الأولى SMART بسعر370,000 جنيه.

الفئة الثانية SMART SAFETY بسعر 495,000 جنيه.

الفئة الثالثة SMART FUN بسعر 510,000 جنيه.

الفئة الرابعة SMART PLUS بسعر 530,000 جنيه.

هيونداي شيري نيسان اكسنت النترا

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