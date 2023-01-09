البانيه بـ140 جنيها| ارتفاع أسعار الدواجن.. والتجار: الأعلاف السبب

شهدت قفزت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأثنين فى السوق المحلية بنحو جنيه لتتراوح بين 56 و 58 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، وفق رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إلا أن الشواهد تؤكد انخفاض أسعارها قريبا، خاصة أن الفراخ المتواجده في الأسواق هي نتاج٨٩٩ شهرين مضوا، أي تربت في عز أزمة الأعلاف، بينما ما يتم البدء في تربيته الان سيكون سببا في انتعاشة سوق الدواجن في مصر.



أسعار الدواجن اليوم



وتأتي أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين، على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 56 و 57 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 68 و 70 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 50 و 51 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 62 و 63 جنيها للكيلو.



أسعار البيض اليوم



وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 77 و 78 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 81 و 82 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 90 و 91 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت



وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 13.75 و 14 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 10.50 و 10.75 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 5.50 و 6 جنيه.

أسعار الفراخ في الأسواق



سجلت أسعار الدواجن في مصر اليوم، بعدد من الأسواق المصرية أسعارا مرتفعة نوعا ما، حيث وصل سعر الكيلو البانية من 120 الى 140 جنيها، بينما وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 74 جنيها، ووصل سعر كيلو الفراخ الحمراء 87 جنيها، في حين بلغت أسعار الهياكل 42 جنيها والأجنحة 56 جنيها، وبلغ كيلو الأوراك 65 جنيهًا.

سبب ارتفاع الأسعار



قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد الدواجن، إن ارتفاع أسعار الدواجن، يرجع الى ارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج، وسبق أن حذرنا من أن ارتفاع أسعار الأعلاف سيؤثر على جميع أنواع الدواجن.

وأضاف الزيني، أن قطاع الثروة الداجنة من القطاعات الحيوية، التي تمس الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن زادت بنسبة 50% نتيجة نقص الأعلاف التي بدورها أدت إلى ارتفاع الأسعار ومن ثم ارتفاع سعر الفراخ.كشف الدكتور ثروت الزيني، عن أن نقص الإفراجات الجمركية عن الأعلاف المستوردة من الخارج أثر على صناعة الدواجن في مصر وارتفاع أسعارها، وهو ما جعل أصحاب شركات الأعلاف المحتكرة للصناعة تكسب في طن فول الصويا حوالى 15 ألف جنيه، وطن الذرة حوالى 5 آلاف جنيه.