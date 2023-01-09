نائب رئيس جامعة المنصورة يعقد اجتماعا مع فريق الأمن القومي ومكافحة الإرهاب

عقد الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة اجتماعا مع فريق الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتطرف وفريق تنمية الموارد الذاتية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور كل من الدكتور وليد محمد رضا الشناوي –عميد كلية الحقوق ورئيس فريق الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتطرف، الدكتور محمد عبد الفتاح زهري – وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب ورئيس فريق تنمية الموارد الذاتية، و أعضاء كل من الفريقين.

رحب المليجي بجميع الحضور وعرض أهداف الاجتماع والتي تتمثل في مناقشة خطة العمل الخاصة بكل فريق ووضع مؤشرات الأداء التي سيتم بناء عليها عمل تقارير المتابعة الدورية لأداء كل فريق.

في الجزء الأول من الاجتماع بدأ المليجي بمناقشة خطة العمل الخاصة بفريق الأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتطرف

وضح الشناوي أهداف الفريق التي تتمثل في محورين أساسين هما محاربة الفكر السلبي وزيادة الفكر الإيجابي، ثم قام بعرض آليات تحقيق هذه الأهداف عن طريق إقامة افتتاحية ذات ذاع واسع على مستوى الجامعة، عمل ندوات وورش عمل دينية وشبابية، مسابقات فنية وأدبية ورياضية، برامج تدريبية، وإنشاء فيديوهات وثائقية، حيث قام بتقسيم الفريق إلى لجان فرعية لتسهيل توزيع المهام ثم أتاح الفرصة لبعض من أعضاء اللجان الفرعية لمناقشة بعض الخطط والمقترحات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ضمن خطة العمل.

وقام أعضاء اللجنة الفرعية الأولى الدكتومحمد غيدة، شيماء عبد الوهاب بتوضيح الأنشطة التي ستقوم بها اللجنة لتحقيق أهداف الفريق والتي ستعتمد على الجولات الميدانية للوعي بالمشاهدة عن طريق تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية للأماكن ذات الصلة، ثم قامت الدكتورسماح حافظ بتوضيح أنشطة اللجنة الفرعية الثانية والتي تعتمد على عقد الندوات والمؤتمرات التوعوية ضد خطر الإرهاب والتطرف وتدعيم قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب والتركيز على إنجازات الجمهورية الجديدة،

واقترح دكتور محمود أبو المجد عضو الفريق إضافة محور خاص بالترهيب الاقتصادي وأن يتم عمل ندوات توعوية خاصه به من قبل أطراف مجتمعية ملهمة قريبة من عقول الشباب لتكون ذات تأثير مقنع.

ثم تطرق المليجي إلى الجزء الثاني من الاجتماع حيث بدأ بمناقشة خطة العمل الخاصة بفريق تنمية الموارد الذاتية، وقام دكتور محمد زهري بتوضيح أوجه الموارد الذاتية الموجودة داخل الجامعة ونقاط الضعف التي تسبب عدم الاستغلال الصحيح لها ثم قام بعرض أهداف الفريق والتي تتمثل في تنمية هذه الموارد الذاتية للتوافق مع رؤية مصر 2030 والمساهمه في سد عجز الموازنة والتحول إلى مفهوم الجامعة المنتجة التي تحقق الاستغلال الأمثل لمواردها وتحسين جوده الخدمات المقدمة من الجامعة وبالتالي يتم تمكين الجامعة من اتخاذ القرار وجعلها لاعب فعال في البيئة التنافسية محليا وإقليميا ودوليا، ثم قام بعرض المحاور الرئيسية التي سيتم العمل عليها لتحقيق أهداف الفريق والتي تتمثل في(تطوير المراكز ذات الطابع الخاص، تطوير واستحداث برامج نوعية، زيادة اعداد الطلاب الوافدين، تسويق الخدمات الاجتماعية، زيادة اعداد المشروعات البحثية الممولة، استغلال موارد الجامعة، زيادة حصيلة الرسوم والخدمات والنتائج الدراسية، ترشيد النفقات).

وفيما يخص الوحدات ذات الطابع الخاص تحدث محمد سليمان القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضو الفريق عما تم إنجازه بالوحدات ذات الطابع الخاص من حصر للوحدات الفعالة واجراء المتابعة والتقييم الدوري الشامل لكل مهام الوحدات وخططها وموقفها المالي، وجاري العمل على إعادة تنظيم الهياكل الداخلية واللوائح المعتمدة.

و أكد المليجي أهمية عمل تقارير إنجازات دورية بكافة الأنشطة والفعاليات التي تتم وفقا لمؤشرات الأداء الخاصة بكل فريق مع النشر الإعلامي لكافة الأنشطة على مواقع الجامعة الرسمية ومنصات التواصل الاجتماعي.