قتلى وجرحى إثر هبوط عنيف لطائرة ركاب روسية .. تفاصيل

تسبب هبوط قوي لطائرة ركاب روسية من "أنتونوف-2"، في مقاطعة أرخانجلسك في مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بينهم اثنان إصابتهما بليغة بحسب وزارة الصحة الروسية.

ووفقا لما ذكره المكتب الصحفي لوزارة الصحة يوجد طفلان من بين المصابين العشرة، الذين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب بيان الوزارة فإن حالة أحد المصابين خطيرة للغاية، واثنان في حالة خطيرة، وأربعة في حالة متوسطة، وثلاثة آخرون من بينهم طفلان إصابتهم خفيفة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة طيران “خاباروفسك” الروسية، أن مطار خاباروفسك الروسي أغلق مؤقتا، بعد انفجار إطار طائرة أثناء الهبوط.

وكتبت شركة طيران خاباروفسك على تطبيق تيليجرام أن استعدادات إجلاء الركاب مستمرة.

وذكرت في وقت لاحق أنه تم إعادة فتح مهبط للطائرات بالمطار مجددا.