عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى وجرحى إثر هبوط عنيف لطائرة ركاب روسية .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية

تسبب هبوط قوي لطائرة ركاب روسية من "أنتونوف-2"، في مقاطعة أرخانجلسك في مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بينهم اثنان إصابتهما بليغة بحسب وزارة الصحة الروسية.

ووفقا لما ذكره المكتب الصحفي لوزارة الصحة يوجد طفلان من بين المصابين العشرة، الذين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب بيان الوزارة فإن حالة أحد المصابين خطيرة للغاية، واثنان في حالة خطيرة، وأربعة في حالة متوسطة، وثلاثة آخرون من بينهم طفلان إصابتهم خفيفة".

txt

إخلاء مطار خاباروفسك في روسيا مؤقتا.. تفاصيل

txt

روسيا تقصف كراماتورسك الأوكرانية وتتسبب في كارثة جديدة.. تفاصيل

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة طيران “خاباروفسك” الروسية، أن مطار خاباروفسك الروسي أغلق مؤقتا، بعد انفجار إطار طائرة أثناء الهبوط.

وكتبت شركة طيران خاباروفسك على تطبيق تيليجرام أن استعدادات إجلاء الركاب مستمرة.

وذكرت في وقت لاحق أنه تم إعادة فتح مهبط للطائرات بالمطار مجددا.

 

طائرة ركاب المصابين الصحة مطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

مرتضى منصور يعلن تسريح فريق سيدات السلة بالزمالك.. اعرف السبب

عشيق قاتلة امها ببورسعيد كان نباشا.. تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة مشرفة العمال

سعر الدولار بـ10 بنوك اليوم الثلاثاء 10-1-2022

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

عودة تفعيل الإجراءات الاحترازية بالمدارس اليوم بعد انتشار الفيروسات التنفسية |صور

تراجع أسعار الذهب.. والجرام يسجل 1180 للبيع

ترشيحاتنا

فى إستجابة سريعة.. أمن القاهرة تنقذ حياة سيدة عجوز بقصر النيل

قرار عاجل من القضاء الليبي بتعليق اتفاقية النفط والغاز بين طرابلس وأنقرة

بشائر 2023|التموين: إقامة مشروعات تجارية باستثمارات تقدر بـ2 مليار و500 مليون جنيه

"بيأكله في بؤه".. مشهد إنساني بين معلم وتلميذه يهز السوشيال ميديا

نوادر| بي إم دبليو E36 أوتوماتيك بـ 150 ألف جنيه |صور

للأطفال والكبار .. أسهل طريقة لحفظ أسماء العشرة المبشرين بالجنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحركات مريبة وراء الكواليس.. ضغط أمريكي غريب على إنجلترا بسبب الأرجنتين

كان نائما بدورة المياه|تعرف على سنكلير لويس أول أمريكي يحصل على نوبل

كنوزنا المدفونة| لغز أهرامات غير مكتشفة حتى الآن.. واحد منها في «زاوية العريان»

بتدفي في عز البرد.. طريقة تحضير المبكبة

فيديو

لا وقت للدلع المرق.. بدرية طلبة توجه رسالة نارية لـ ياسمين عز|فيديو

هل يعتنق الإسلام.. جورج وسوف يطلب قراءة القرآن في عزاء ابنه| فيديو جراف

رصد انتشار فيروسات تنفسية بالمدارس.. قرار هام لحماية الطلاب.. شاهد

مشاهد جنسية وصدمة كهربائية.. هاري يتحدث عن مشاهد زوجته الساخنة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ