قاهر الإسرائيليين في «سيف المبارزة»: أعد المصريين ببذل قصارى جهدي لإسعادهم وتحقيق الميداليات

قال محمد السيد، لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة شباب، بعدما أحرز الميدالية الذهبية في منافسات الفردي في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة التي أقيمت في إيطاليا، بعد الفوز على لاعب إسرائيل بنتيجة 13–15، إن "هذه الميدالية نتاج تعب ومجهود كبير، تعتبر هذه الميدالية أول ميدالية أحققها في منافسات الفردي هذا الموسم، الموسم ما زال طويلًا، وهذه ليست آخر ميدالية في الموسم، أتمنى أن نظل رافعين لعلم مصر في البطولات القادمة".

وأضاف: "اللاعبون الإسرائليون لديهم طريقة لعب مختلفة، كما أن هذه المباريات يكون لها طابع خاص بالنسبة لي على المستوى الشخصي، وذلك لحساسية المنافس ومتابعة المصريين لهذه المباريات بترقب".

وتابع: "أولمبياد باريس 2024 حلم كبير أتمنى الوصول له، ولكن الآن يجب التركيز على كل بطولة في هذا الموسم، حيث إنني بدأت التمرين والاستعداد للبطولة القادمة، وأتمنى أن نستطيع تقديم أداء جيد".

وتابع: "لا أركز مع الكلام المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، لا أركز سواء إذا حققت الفوز أو الهزيمة، الاتحاد يقدم لنا الدعم المتواصل، حيث يوفر لنا كل شيء، وساهم بشكل كبير في الإنجازات التي حققتها، حيث إن عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد، يوفر الجانب المالي، الذي يمكننا من المشاركة في جميع المباريات، والأزمة المالية لم تؤثر على سفرنا إلى الخارج".

وأردف: "أشكر الدكتور السيد سامي، المدير الفني للمنتخب، على المجهود الكبير الذي يبذله معي ومع الفريق، حيث شاركنا في 6 بطولات كأس عالم ولم نخسر، وخضنا 28 مباراة ولم نتلقَ أي خسارة، هذا نتاج مجهود المدير الفني الذي يقوم بعمله منذ عدة سنوات".

واختتم محمد السيد: "أشكر الجمهور المصري على تهنئتهم لي بعد جميع البطولات، أعد الشعب المصري أنني سأستمر على نفس المستوى وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق أفضل النتائج".

وقد حقق منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة شباب إنجازًا تاريخيًا بتتويجه بذهبية كأس العالم التي أقيمت بإيطاليا بعد الفوز على منتخب المجر في النهائي بنتيجة 44–45.

