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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استشاري: من يحسبن على الأشخاص يشعر بالقهر ولديه طاقة سلبية كبيرة

الطب النفسي
الطب النفسي

 

قال الدكتورعمرو يسري ، استشاري الطب النفسي ، إن اللسان هى بوابة الفكر ومن يقوم ويحسبن " حسبنا الله ونعم الوكيل " على الاشخاص يشعر بالقهر ولديه طاقة سلبية كبيرة ويضيع عمره فى الحزن  والقهر  ولابد من أن يشعر بالفوقان لأن العمر لحظة  لأن من ساعة ولادة الشخص يعتبر ذرة فى التاريخ  ولا يوجد وقت للاستمتاع بالعمر.    

وأضاف يسري ، خلال لقائه مع الإعلامية  إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم  الثلاثاء ، أن تذكر الإيجابيات في حياة الشخص يعود على الحالة النفسية للشخص وتؤثر على أسلوبه  وحالته النفسية مع أسرته  ، بينما من يتذكر بالسلبيات تؤثر على انفعالاته  وممكن ان تصيبه بالحزن والشديد والهموم  من غير أسباب  وتؤثر على التعامل مع أصدقائه وأسرته بالسلب الشديد.

 

عمل أي شيء يخرجنا من الخوف

وأشار استشاري الطب النفسي، إلى أن الخوف هو مرض ويلزمه العلاج الطبي ولكى تخرج من مرض الخوف محاولة السعي إلى عمل أي شيء يخرجنا من الخوف بحيث يركز فى هذا العمل  ويترك فكرة  الخوف بالتركيز على العمل  لكى ينسي الخوف ، ولكن إذا سيطر عليه فكرة الخوف ، يعتبر  هذا الخوف وسواس مرضي ولابد من العلاج الطبي له ".

الطب النفسي مصر الحالة النفسية الاعلام العمل

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