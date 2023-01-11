عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي شارع حسني مبارك بقنا يستغيثون من موقف عشوائي داخل المنطقة السكنية

صدى البلد

استغاث سكان شارع حسني مبارك، في مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، من تواجد موقف عشوائي لسيارات السرفيس، الذي يتسبب في استقطاع مساحات من حرم الطريق؛ ما يؤدي إلى تكدس السيارات وعرقلة حركة المرور وعدم قدرة المارة على السير نتيجة احتلالهم للشارع.

 

وقالت السيدة إيمان شوقي من سكان شارع حسني مبارك فى مركز نجع حمادى بمحافظة قنا، عبر خدمة شكاوى "بين الناس" التي يقدمها موقع “صدى البلد” الإخباري في رسالته: "الحياة بالمنطقة أصبحت لا تطاق؛ بسبب الموقف، والأفعال التي تحدث من بعض السائقين، كمعاكسة البنات، وتشغيل الأغاني بأصوات مرتفعة، والتبول بالشارع"، مطالبا المسئولين بوضع حل جذري لتلك المشكلة.

 

وأضافت: "يوجد موقف سيارات سرفيس غير مرخص فى شارع حسني مبارك وهذا الشارع رئيسي ومن أهم شوارع نجع حمادي، يعرقل حركة المرور، فضلا عن السيارات غير المؤمنة والتي لا تصلح للاستعمال الآدمي وتشكل خطورة على الركاب بجانب المشاجرات المستمرة بين السائقين، ونطالب محافظة قنا بالتدخل لتنظيم ذلك الموقف رأفة بحال سكان المنطقة".

 

txt

أهالي شارع الكوثر بالحوامدية يشكون من انتشار الورش داخل الكتلة السكنية

txt

وجدى متغيب عن منزله بدمنهور وأسرته تناشد أهل الخير

txt

سكان عمارات العبور بصلاح سالم يستغيثون من انتشار الكلاب المسعورة

اقرأ أيضا 
سكان منطقة التبة فى مدينة نصر يستغيثون من فوضى موقف عشوائي بالمنطقة

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا أن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع، هي خدمة المواطن، والعمل على إيصال صوته للمسئولين، والمتابعة المستمرة؛ للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

موقف عشوائي سيارات السرفيس حرم الطريق تكدس السيارات رقلة حركة المرور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

اشتروا بسرعة.. هبوط في سعر الذهب اليوم الأربعاء 11-1-2023

الأمر لا يحتاج إلى شرح.. فيفا يصدم محمود كهربا

نجم الزمالك يُفجر مفاجأة مدوية بشأن عمر كمال عبد الواحد

خشية الفتك بها.. فتاة تحاول القفز من بلكونة عمارة في طنطا |شاهد

ترشيحاتنا

هذه الهواتف تفقد دعم واتساب إلى الأبد.. إليك القائمة الكاملة

شوبير لمسؤولي الكرة: يجب الاقتداء بما يحدث في الدوريات العالمية

الطماطم بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 11_1_2023| فيديو

سعر الدولار في البنوك الآن.. اعرف التفاصيل

روشتة من الشيخ الشعراوي لعلاج مشاكل الحياة.. استمع لها وأرح قلبك وعقلك

عقب محادثات في تركيا.. روسيا وأوكرانيا يتفقان على تبادل 40 أسيرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة اختيار مي عمر من أجمل نساء العالم.. وتفوقها على ملكة جمال إسرائيل

عشبة سحرية تساعد في حمايتك من فقر الدم وأمراض القلب

تعرف على القائمة الكاملة لجوائز جولدن جلوب 2023 |فيديو وصور

أقوى من الفيتامينات لتعزيز مناعتك.. خلط قشور هذه الفاكهة الخارقة مع العسل

فيديو

بيض السمان متوفر بوزارة الزراعة بـ 80 قرشا

عملته ازاي؟ رد فعل عادل إمام على تقديم أحمد شاكر لـ فريد الأطرش

جيمي لي كرتيس تلبي دعوة رابطة هوليوود للصحافة وتحضر حفل جولدن جلوب|شاهد

طلاب يتنمرون على عضو هيئة تدريس فجاء الرد صادما.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ