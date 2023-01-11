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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء|مصرع سيدة وإصابة 14 آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل بكفر الزيات..صور

حادث الغربية
حادث الغربية

شهد مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية منذ قليل استقبال 14 سيدة وفتاة من العاملات بالزراعة إثر إصابتهم في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم أثناء عودتهم من العمل بأحد الحقول الزراعية في زراعة البسلة بأحد المصارف المائية بنطاق طريق "كفرالزيات_ قصر نصرالدين" بدائرة مركز كفر الزيات .

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وأسفر الحادث عن وفاة  الشاب أحمد عيد  19  عامًا وإصابة كل من:

 وردة محمد 39  عامًا جروح متهتكة بالوجه واشتباه ارتجاج
واحترام محمد 42 عامًا اشتباه كسر بالكتف الأيمن وارتجاج
وعالية مصطفى 24 عامًا جرح قطعي بفروك الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج
وخضرة محمد علي 40 عامًا جروح متفرقة بالوجه
وهدى نجيب 45 عامًا اشتباه نزيف بالمخ 

وإيمان  موسى 21 عامًا اشتباه بعد الارتجاج. 

أم هاشم سعيد  45 عامًا جرح قطعي بالوجه

ودعاء سعد 35 عامًا اشتباه كسر بالعمود الفقري

 وطه عبدالله فتوح 50 عامًا اشتباه كسر بالترقوة اليمني

 وناهد  مسعد البنا 45 عامًا كدمات بالجسم 

ونوجة السيد كامل ٤٥ عامًا كدمات متعددة بالجسم

 ومروة مسعد 30 عامًا كدمات بالجسم 

وحنان إبراهيم 43 عامًا كدمات بالجسم

أمينة  السيد 43 سنة كدمات بالجسم.

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وقام مستشفى كفر الزيات العام تحت إشراف الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات العام بتوفير أطقم طبية لعلاج المصابين في الحادث وجميعهم يقيمون بقرية كفراخشا التابع لمركز كفر الزيات حيث كانوا يعملون في زراعة محصول البسلة ووقع الحادث أثناء عودتهم من عملهم الي منازلهم، كما استقلوا سيارة ربع نقل لإعادتهم لمنازلهم وتم انتشالهم من مياه المصرف المائي فور انقلاب السيارة في المياه .
وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورد بلاغ من الأهالى بوقوع حادث مروري علي طريق قصر نصر الدين-كفر الزيات في نطاق مركز كفر الزيات وسقوط مصابين  جراء الحادث وسيارة في احد المصارف المائية بجوار الطريق وتوقف حركة المرور.

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كما انتقلت قوة أمنية وشرطة النجدة وتم الدفع بـ 7  سيارات إسعاف كما انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة كفر الزيات برئاسة الرائد احمد شيحه رئيس مباحث كفر الزيات ومعاونيه الي محل البلاغ.

وتبين من خلال الفحص أنه فى أثناء سير سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال العاملين بالزراعة في الأراضي الزراعية  بطريق قصر نصر الدين -كفر الزيات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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الغربية حادث كفر الزيات حادث مروري انقلاب سيارة سيارة نقل مصرع سيدة اصابة 14 اخرين

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