أم تستغيث بصدى البلد لعلاج ابنها من الفشل الكبدي

أرسلت القارئة والدة الطفل عمر علاء رضوان تستغيث بموقع صدي البلد لمساعدتها في علاج ابنها مريض التضخم و الفشل الكبدي .

وقالت في استغاثتها :ابني عمر علاء رضوان بيموت مني ، يعاني من تضخم و فشل في الكبد و يحتاج الي زرع كبد ، ووالدة ليس لدية وظيفة ثابته و لا يقدر علي تحمل مصاريف علاجة حيث يقوم باجراء بذل للطفل مرتين فالشهر .

للتواصل مع مقدمة الشكوى علي رقم :01015927729

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