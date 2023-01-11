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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أم تستغيث بصدى البلد لعلاج ابنها من الفشل الكبدي

صدى البلد

أرسلت القارئة والدة الطفل عمر علاء رضوان  تستغيث بموقع صدي البلد لمساعدتها في علاج ابنها مريض التضخم و الفشل الكبدي .

وقالت في استغاثتها :ابني عمر علاء رضوان بيموت مني ، يعاني من تضخم و فشل في الكبد و يحتاج الي زرع كبد ، ووالدة ليس لدية وظيفة ثابته و لا يقدر علي تحمل مصاريف علاجة حيث يقوم باجراء بذل للطفل مرتين فالشهر .

للتواصل مع مقدمة الشكوى علي رقم :01015927729

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين تفعيل شكاوي تلقي شكاوى واستفسارات رصد شكاوى المواطنين

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