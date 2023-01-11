لم يغلق الباب أمام الزمالك| وكيل اللاعبين يكشف مصير عبدالله السعيد مع بيراميدز

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين ، عن موقف عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز من الانتقال لنادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال مرعي عبر تصريحات تليفزيونية ، أن عبدالله السعيد لم يغلق الباب للانتقال الي نادي الزمالك.

وتابع، رحيل عبدالله السعيد قد يشهد تطورات وفقاً لرؤية إدارة نادي بيراميدز.

وأكمل ، أن عبدالله السعيد بذل أقصي جهد له في بيراميدز وقدم كل ما لديه ولكن هو يريد ختام مشواره الكروي بتحقيق بطولة وهذا ما يجعل عبدالله السعيد بالرحيل عن بيراميدز.

واختتم سيد مرعي ، تصريحاته ، أن في ظل عدم تمكنه من الوصول للقب ،والزمالك بالطبع يرحب بالتعاقد مع عبدالله السعيد.