مباحث القاهرة تقبض على عصابة سرقة السيارات وتقطيعها لأجزاء

ضبط رجال المباحث عناصر تشكيل عصابى بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية" تخصصوا فى سرقة السيارات وتقطيعها لأجزاء ، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تفاصيل الواقعة

تبلغ لقسم شرطة المقطم من مواطن ومقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه سرقة السيارة ملكه، حال توقفها أمام العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها مملوكة لـ(أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (آخر- مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر ثان بالجيزة).

تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما سيارتين إحداهما المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأرشدا عن أجزاء للسيارة المستولى عليها والموتور الخاص بها.

وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع بالإشتراك مع (آخران- مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية) أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما أيدا أقوال المتهمان، وإقتصار دورهما على تقطيع السيارات المستولى عليها بمعرفة المتهمان الأول والثانى، وأضاف المتهمين جميعهم بأنهم وراء إرتكاب عدد 5 وقائع سرقة أخرى بذات الإسلوب، وقيامهم بالتصرف فى أجزائها بالبيع لدى عميلهم سيىء النيه (عاطل ، مقيم بمحافظة المنوفية) أمكن ضبطه.

وبمواجهته أيد أقوال المتهمين، وتم بإرشاده ضبط (سيارة كاملة بدون ماتور - مجموعة من المواتير وأجزاء عدد من السيارات- عدد 15 إطار سيارة بالجنوط "خاصين بالسيارات المستولى عليها").

بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموهم بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.