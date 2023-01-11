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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

على نغمات العندليب.. محمد رمضان يتغزل في زوجته بظهور رومانسي| شاهد

محمد رمضان برفقه
محمد رمضان برفقه زوجته

شارك الفنان محمد رمضان صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر محمد رمضان برفقه زوجته في صورة رومانسية، ووضع على الصورة أغنية رومانسية للعندليب عبد الحليم حافظ، وعلق على الصورة بشكل القلب باللون الأحمر. 

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حذف "على وضعنا" لـ محمد رمضان وعدوية من يوتيوب لهذا السبب

وفوجئ رواد موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” خلال الساعات الماضية، بحذف أغنية “على وضعنا”، للفنان القدير أحمد عدوية وكل من محمد رمضان ومحمد عدوية بسبب حقوق الملكية الفكرية. 

وتقدم عضو إحدى الفرق بشكوى إلى موقع الفيديوهات الشهير ضد الأغنية، ليتم حذفها. 

وتخطت أغنية “على وضعنا”، التي جمعت محمد رمضان والمطرب الشعبي أحمد عدوية ونجله، 2 مليون مشاهدة بعد 9 أيام من طرحها عبر قناته على “يوتيوب”.

واحتفل محمد رمضان بتصدر كليب “على وضعنا”، التريند الأول عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية «على وضعنا» من كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، ومدير تصوير أحمد عبد القادر، ومهندسين ديكور محمد مصطفى ونهى عبد الرحيم.

ومن المقرر أن يخوض الفنان محمد رمضان ودراما رمضان المقبل 2023 من  خلال مسلسل "العمدة"، تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، ويشارك فى بطولة العمل هالة صدقى، وزينة، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، وبيومى فؤاد، وفريدة سيف النصر، وعصام السقا، وجورى بكر، ودعاء حكم، وطارق النهرى، ومجدى بدر، وآخرون.   

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