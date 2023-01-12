لأول مرة ذاكرة وصول عشوائي 20GB.. سعر ZTE Axon 30 في السعودية

كشفت شركة ZTE الصينية رسميًا عن جوالها الفلاج شيب الرائد Axon 30 الذي يأتي بكاميرا تحت الشاشة. وهو الجوال الثاني من هذه العلامة التجارية الذي يأتي بهذه الخاصية.

وفقا لتقرير موقع gizchina، تمكنت شركة ZTE من تقديم شيء فريد من نوعه من خلال ZTE Axon 30 ليس فقط بسبب تقنية الكاميرا ولكن لأنه الهاتف الأندرويد الأول من نوعه الذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي ضخمة للغاية تصل لـ 20 جيجابايت في واقعة غير مسبوقة، كما أنه مزود بأول كاميرا 400PPI تحت الشاشة في العالم، بمعدل تحديث عالي يبلغ 120 هرتز.

قامت ZTE بشكل مبتكر بزيادة حجم الرامات من 12 جيجابايت بمقدار 8 جيجابايت للحصول على إجمالي 20 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي، من خلال تقنية "دمج الذاكرة" وهذا هو أول هاتف ذكي في العالم يستخدم هذه التقنية.

ZTE Axon 30

يأتي ZTE Axon 30 مزودًا بمعالج من كوالكوم Snapdragon 870 SoC الذي يعد أحد أكثر المعالجات انتشارا في السوق حاليًا، بتكنولوجيا 7 نانو ثماني النوى، مع معالج رسوميات جرافيك Adreno 650، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي تتنوع بين 6 و 8 و 12 و 20 جيجابايت رام من نوع LPDDR5 مع مساحة تخزين داخلي 128 جيجابايت أو 256GB من نوع UFS 3.1.



يحزم جوال ZTE Axon 30 بطارية مدمجة تبلغ 4200 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 55 وات، مع شاشة قطرها 6.92 بوصة ودقة وضوح (2460 × 1080 pixels) بيكسل وتقدم جودة HD+ OLED بمعدل تحديث 120 هرتز.

بالنسبة لمحبي التصوير والتقاط الذكريات، يأتي ZTE Axon 30 بإعداد كاميرات رباعي في اللوحة الخلفية، مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل داعم لفلاش ليد، بينما المستشعر الثاني فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل والمستشعر الثالث عدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، بينما الأخيرة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية السيلفي 16 ميجابيكسل.

يبدأ سعر هذا الجوال الذكي من 2198 يوان (340 دولارًا) بالنسبة لإصداره الأساسي مع ذاكرة 6 جيجابايت، بينما نسخة الـ 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية بـ 4599 ريالاً سعوديًا.

