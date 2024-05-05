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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شم النسيم.. منخفض جوي يضرب مصر غدا .. فيديو

الأرصاد
الأرصاد

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس على البلاد غدًا الإثنين بالتزامن مع يوم شم النسيم، مشيرة إلى أن الأجواء غدًا ستكون ربيعية بامتياز على القاهرة الكبرى، ودرجة الحرارة على القاهرة ستكون 28 درجة مئوية

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رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق

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الأرصاد تحذر من اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط


تحذير من نزول البحر

 

وقال الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": " الأجواء العامة في البلاد تسمح بالاستمتاع بإجازة شم النسيم بسهولة جدًا مع تجنب نزول البحر المتوسط أثناء التواجد على الشواطئ، نظرًا لارتفاع الأمواج الشاطئية.".

 

وأوضحت أن قيم درجات الحرارة غدا ستكون أقل من المعدلات مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوى الموجود فى طبقات الجو العليا".

 

وأشارت إلى أن هناك منخفض جوي وأجواء مائلة للبرودة مساء غد في المدن الجديدة والصحراوية، موضحه: "من المتوقع غدا وجود سحب منخفضة ومتوسطة تحجب جزء كبير من أشعة الشمس تساعد على الشعور بأجواء ربيعية".


لافته إلى أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، مشيرة إلى وجود نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية يساعد على الاحساس بالأجواء الربيعية، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2 لـ 3 متر.

الأرصاد المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية الكتل الهوائية الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي الدكتورة منار غانم اضطراب الملاحة البحرية اضطراب الملاحة أحمد موسى اجازة شم النسيم حالة الطقس الطقس

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