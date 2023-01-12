انفجار إسطوانة بوتاجاز وإصابة مواطنة بحروق من الدرجة الأولي بالفيوم

قررت نيابة مركز الفيوم ، انتداب خبير المعمل الجنائى بمديرية امن الفيوم ، لأعداد تقرير عن الحريق الذى شب فى أحد المنازل بقرية صفر بمركز الفيوم أثر انفجار أسطوانة غاز، والذى أصفر عن اصابة احدى السيدات باصابات من الدرجة الاولى ،نقلت على أثرها الى مستشفى الفيووم العام للعلاج .

تلقى اللواء قروت المحلاوى مدير امن الفيوم أخطارا من العميد مامور مركز شرطة الفيةم بالحادث .

تبين من التحقيقات ، ان الحادث وقع عقب انفجار أسطوانة غاز طبيعى بأحدى المنازل بقرية صفر بمركز الفيوم ، والذى أصفر عن اصابة احدى السيدات باصابات من الدرجة الاولى ،نقلت على أثرها الى مستشفى الفيووم العام للعلاج .

كانت عزبة سفر بمركز الفيوم ، شهدت وقوع حادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز ، داخل منزل ، وعلي الفور إنتقلت قوات الشرطة ، وسيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم السيطرة علي الحريق ، وتبين إصابة سيدة 19 عاما

وتم نقل المصابة بسيارة الاسعاف الي مستشفي الفيوم العام ، وتبين من تقرير الاطباء أن الحروق من لدرجة الأولي باليدين والقدم اليسري بنسية 10 % ، تم تحرير محضر شرطة بالواقعة ، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.