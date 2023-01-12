عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصدر قضائي: قانون الأحوال الشخصية الجديد أمام الحكومة في رمضان

صدى البلد

أنهت مصادر قضائية الجدل الدائر، حول قانون الأحوال الشخصية الجديد. 

وقالت المصادر، إن اللجنة سترسل القانون بمسودته النهائية إلى الحكومة في شهر رمضان الكريم، وسيجري بعدها حوار مجتمعي قبل إرساله لمجلس النواب لإقراره. 

ترتيب الحضانة 

وأكدت المصادر، أنه تم النص على أن يكون الاب في المرتبة الثانية في حضانة الاولاد بعد الام مع بقاء سن الحضانة كما هو ١٥ عاما للولد والبنت دون تغيير. 

 لا صحة لرسوم الزواج 

ونفت المصادر صحة ماتم تداوله عن فرض  رسوم تصل ل٣٠ الف جنيه عند توثيق عقود الزواج، مشيرة الي ان الرسوم قليله جدا، و ان يما يتعلق بصندوق الزواج  فهو موجود ومطبق بالفعل منذ عام 2004 وفقا للقانون رقم 11 لسنة 2004 ، وأن هناك رسوم تسدد بالفعل للصندوق عند الزواج أو الطلاق وتبلغ 50 جنيها فقط ، وبالتالي فإنه سيتم زيادة تلك الرسوم  بنسبة بسيطة فقط وفقا لمعطيات ومتغيرات الزمن. 

التركة المشتركة 

 واشارت المصادر الي ان القضاء هو من سيفصل في النزاع حول التركة  المشتركة وأحقية الزوجة أو الزوج في الإرث من  الاخر، كما نص القانون الجديد.

وتابعت المصادر "  فى هذه الحالات يجب على الطرف المتضرر أن يقدم ما يثبت صحة كلامه سواء  عن طريق الشهود أو خلافه مع تحديد نسبة مساهمته في رأس مال تلك الشركة لكي تقرر بعد ذلك المحكمة المختصة النسبة التي تصرف لها او له من ميراث تركة المتوفى ..وينطبق ذلك على الزوج والزوجة الاثنين معا وليس الزوجة فقط كما اشاع البعض .

تعديلات قانون الاحوال الشخصية اخبار وزارة العدل صندوق الأسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

أمطار غزيرة على 5 محافظات غدا .. الأرصاد تحذر المواطنين

أحمد حسن يعلن اقتراب الزمالك من حسم هذه الصفقة

ترشيحاتنا

لجنة باتحاد الغرف التجارية تعلن مساعدة السيدات لمواجهة الظروف الصعبة

بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة طبية تنطلق إلى سوهاج بـ22 طبيبًا في 14 تخصصًا

تراجع اداء 16 قطاعا بالبورصة المصرية خلال تعاملات اليوم الخميس

فنلندا تكشف موقفها من إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا

مصدر قضائي: قانون الأحوال الشخصية الجديد أمام الحكومة في رمضان

سياحة الشيوخ تطالب باستهداف أسواق جديدة للترويج للأماكن في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب وقف برنامجها.. صور ياسمين عز وضعتها في مأزق على السوشيال ميديا

غير متوقع| طعام رخيص خارق فى علاج الأنيميا

زي الجاهز.. طريقة تحضير بودرة السحلب

"لو مخطوبة للشخص ده هسيبه".. أمينة شلباية تنصح فتاة تشكو من عادات خطيبها

فيديو

كتاكيت على التموين.. حلول برلمانية لخفض سعر البيض والدواجن|تغطية خاصة

قاتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه يعترف: حلفت ميفرحش |فيديوجراف

رسالة مرتضى لكهربا وموقف الأهلى من عمر كمال والبدري يعود لتدريب فريق مصري

أمطار غزيرة ورعدية .. وتعطيل الامتحانات ببعض المحافظات |تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ