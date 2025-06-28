البابا تواضروس يستقبل نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة امس الجمعة، نيافة الأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية ٦ أكتوبر وأوسيم.

جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالإيبارشية.

كما استقبل قداستة صاحبي النيافة المطران يوحنا مار ديسقورس والمطران أبراهام مار إستفانوس اللذين نقلا محبة وتقدير قداسة الكاثوليكوس باسيليوس مار توما ماثيو الثالث، كاثوليكوس الكنيسة الهندية الأرثوذكسية، وسلما قداسة البابا رسالة من قداسة الكاثوليكوس ردًا على الرسالة المشتركة الذي بعث بها قداسة البابا تواضروس الثاني وقداسة الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا الكبير بلبنان، يوم ٢٥ مايو الماضي.

وأعرب قداسة البابا خلال اللقاء عن تطلعه لزيارة قداسة الكاثوليكوس باسيليوس مار توما ماثيو الثالث، للقاهرة في وقت قريب، بغية بحث الوضع في الكنيسة الهندية لافتًا إلى ضرورة العمل على إعلاء المصلحة العامة والحفاظ على روح الوحدة في الكنيسة الشقيقة.

حضر اللقاء نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا.