سياحة الشيوخ تطالب باستهداف أسواق جديدة للترويج للأماكن في مصر

أشاد عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، بجهود رئيس الحكومة بشأن دعم الدولة لما تتخذه وزارة السياحة والآثار من إجراءات تستهدف زيادة عدد السائحين الوافدين لمصر بصورة مطردة، مؤكدًا علي أهمية استكمال تطوير المقاصد السياحية والأثرية، والترويج لها في المحافل العالمية وبلدان العالم.

الإمكانيات السياحية المصرية

واكد “القماطي” لـ"صدي البلد"، إن اهتمام الدولة بصناعة السياحة، يسير علي خطوات متوازية وسياسة واضحة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تقوم على تعزيز الاستفادة بالإمكانيات السياحية المصرية، وتفعيل حملات ترويج عالمية ناجحة لها مثل ما حدث في نقل المومياوات الملكية وطريق الكباش بالأقصر.

ونوه القماطي، بعقد مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر، مع وجود فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء القادم، لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين لمصر.

وأشار عضو سياحة الشيوخ، إلى الأهمية الكبيرة لهذه الخطوات، بسرعة الترويج للمقاصد السياحية، واستهداف المزيد من الأسواق الجديدة، سعياً لزيادة حركة السياحة الوافدة للبلاد، منوها بتنوع المقاصد السياحية المصرية ودورها في زيادة أعداد السائحين.

كما أشاد عمرو القماطي، بتأكيد الحكومة على استعدادها لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين الى البلاد، قائلا إنه انعكاس جيد لسياسة ناجحة من جانب القيادة السياسية ببذل كل الجهد للارتقاء بقطاع السياحة وزيادة دخلها.

يشار الي ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم، الخميس، مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويُمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، لمُتابعة جهود الوزارة في ملفات العمل المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، دعم الدولة لما تتخذه وزارة السياحة والآثار من إجراءات تستهدف زيادة عدد السائحين الوافدين لمصر بصورة مطردة، مشيراً إلى أهمية استكمال تطوير المقاصد السياحية والأثرية، والترويج لها في المحافل العالمية وبلدان العالم.

واستعرض الاجتماع، مُستجدات تنفيذ المتحف المصري الكبير، استعداداً لافتتاح هذا الصرح الأثري المُهم، حيث قدم الوزير تقريراً مُفصلاً حول نسب الإنجاز لمختلف مكونات المشروع، والذي سيعرض ضمن قاعاته العديد من القطع الأثرية الفريدة، بأساليب مميزة ووسائط رقمية تعكس الإبهار، على النحو الذي يتناسب وجلال الحضارة المصرية العريقة.

كما تطرق أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلى الموقف التنفيذي لإستراتيجية التطوير المؤسسي التي تتبعها الوزارة، كأحد عناصر الإستراتيجية الوطنية للسياحة، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف رفع كفاءة المنشآت السياحية والأثرية، والنهوض بالخدمات المُقدمة، وفق منظومة تقوم على التوسع في الجودة وتطبيقات الرقمنة وآليات الرقابة والتقييم، بما يُقدم تجربة سياحية مميزة في مصر للوافدين، ويحقق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح.

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع بعض المشروعات الجاهزة للافتتاح قريباً، لتضاف إلى رصيد مصر الحافل من المقاصد الجاذبة للسياحة، وتطرق أيضاً إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المصرية واستثمار المحافل العالمية في هذا الصدد، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ برامج تدريبية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الكوادر العاملة بالوزارة في مختلف المواقع في إطار خطط التطوير المؤسسي.