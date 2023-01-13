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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير هام .. هؤلاء الأشخاص معرضون للخطر في البرد

صدى البلد

حذر الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة السابق، من التعرض للهواء البارد خاصة لمرضى الحساسية الصدرية، وتجنب التعرض للعواصف والغبار والأتربة.

أشار الدكتور سالم، إلى أن هناك العديد من مسببات الحساسية تؤدي إلى حدوث مضاعفات والتي تتمثل في الأتربة، والبرودة، والروائح النفاذة، فضلًا عن العواصف، والرياح.

وأوضح أستاذ ورئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة السابق، ضرورة توخي مرضى الحساسية، الحذر في هذا المناخ البارد وعليهم عدم النزول في الساعات الباردة من الليل؛ وكذلك أثناء الصباح الباكر، كما عليهم ارتداء الكوفيات والملابس الثقيلة المناسبة حتى لا يتعرضون للعديد من المشاكل الصحية.

وأكد د. أيمن سالم، أن من أكثر المضاعفات التي قد يتعرض لها مرضى الحساسية عند تعرضهم لمسببات الحساسية إصابتهم بالالتهاب الرئوي الحاد والتهاب الشعب الهوائية.

وأوصى ، بضرورة الاهتمام بالغذاء الذي يرفع المناعة مع توخي الحذر في المناخ شديد البرودة وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة نظرا لانتشار الفيروسات.

مرضى الحساسية الإلتهاب الرئوي رئيس قسم الصدر التهاب الشعب الهوائية انتشار الفيروسات الشعب الهوائية إنتشار الفيروس

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