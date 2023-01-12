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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في الهوا سوا | نجم الزمالك السابق يفتح النار على كولر وفيريرا

كولر وفيريرا
كولر وفيريرا

علق أحمد دويدار نجم الزمالك السابق علي تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام المصري فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالاسكندرية فى إطار مباريات الجولة الـ13 من الدوري الممتاز .


وكتب دويدار عبر حسابه علي فيسبوك "كولر وفيريرا في الهوا سوا تغييرات ملهاش أي علاقة بمجريات الماتش ؟؟ وجون ايبوكا اقترب بشده الي نادي الزمالك صفقة بتمناها من اول الموسم" 
 

 

التعادل رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 31 فى المركز الأول ، بينما ارتفع رصيد النادي المصري إلى النقطة 18 فى المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الممتاز. 

 

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