الفرق بين الرجال والنساء في الإصابة بالأمراض الوعائية

صرح الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بكلية الطب قصر العينى، أن جراحة الاوعية الدموية من التخصصات الجراحية الدقيقة التي تتطلب كفاءات طبية عالية التأهيل , ويختص هذا المجال بمشكلات الاوردة والشرايين والتي تعتبر من المشاكل الخطيرة التي تشكل خطرا كبيرا علي صحة الانسان ومن الممكن ان تسبب الوفاة ؛ لذلك يحب عدم الاستهانة بها والبحث السريع عن أفضل العلاجات المرتبطة بالأوعية الدموية.



وقال الدكتور وليد الدالى أستاذ الأوعية الدموية، أن علم الاوردة الدموية هو تخصص طبي مختص بمشاكل الاوعية الدموية والليمفاوية , وطب الاوعية الدموية في الاساس جزء من علم الاوردة المتخصص في تشخيص وعلاج الامراض الوعائية مثل الالتهاب الوريدي ,والشعور بثقل الساقين, والدوالي المنتشرة في الجسم.



وأضاف الدكتور وليد الدالى، تعمل الاوعية الدموية علي نقل الدم من الجسم الي القلب علي مستوي الساقين , فالاوعية لديها صمامات علي شكل غطاء يفتح من أجل أن يصعد الدم ويغلق من أجل منع الدم من النزول الي الأسفل، وتتألف شبكة الاوعية العميقة من أوعية موجودة وسط العضلات ,وتحمل 90% من دم الاوعية في بعض الحالات يتوقف دورها ويتجلط الدم في الوعاء الدقيق مما يمنع عملية صعود الدم وهذا ما يعرف بتجلط الوعاء العميق.

وأكد الدكتور وليد الدالى، يصاب الرجال والنساء بالامراض الوعائية علي حد سواء ويتجسد القصور الوريدي علي شكل الكثير من الاعراض منها تورم في الساقين وثقل الساقين, تشنجات أثناء الليل ووخز في الساقين، ويجب الا يتساهل المريض ابداً وذلك لان التساهل في هذا الامر هو تساهل في الحصول علي فرص اسرع وأفضل للشفاء والتعافي التام.



وأشار الدكتور وليد الدالى أستاذ الاوعية والقدم السكرى، أنه قد تتعرض القدم بسبب مرض السكري الي التورم والقرح وقد يزداد الامر سوءا لحدوث الغرغرينا مما يؤدي الي البتر في غالب الاحيان لذلك يجب علاج كل المضاعفات التي تنتج عن ارتفاع نسبة السكر في الدم ,ووصف العلاج اللازم لعلاج قرح القدم السكري او علاج غرغرينا القدم السكري او اجراء جراحات تساعد علي التخلص من الأنسجة المسببة لتلك التقرحات في القدم وبالتالي يتم تفادى عملية البتر.