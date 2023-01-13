عماد الدين حسين: الرئيس السيسي وعد بحضور جلسات ختامية بالحوار الوطني لاتخاذ قرارات

أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن المحور السياسي للحوار الوطني قابل للتنفيذ السريع على خلاف المحور الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أن القوى السياسية الموالية والمعارضة موجودة في الحوار الوطني، ومتمثلة في الأحزاب السياسية كحزب الوفد وحزب مستقبل وطن وحماة الوطن، ضمن لجان الحوار الوطني لمناقشة الأزمات.

وأشار عماد الدين حسين، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن قانون الإدارة المحلية في غاية الأهمية ويستطيع التخفيف عن البرلمان ويكون أكثر اندماجا مع المواطنين.

وتابع: الدولة المصرية قوية الآن ومشكلتها ليس في الإرهاب لكن في التخلص من الأزمات، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بحضور بعض الجلسات الختامية لاتخاذ بعض القرارات.