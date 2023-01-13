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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مكاسب هائلة في أسهم بورصات أوروبا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، مساء أمس الخميس، وقادت شركات التجزئة المكاسب، بينما أظهرت بيانات التضخم الأمريكية علامات على التباطؤ في الشهر الماضي مما هدأ المخاوف من رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة كثيرًا في المدى القريب.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6% ليغلق عند أعلى مستوى منذ أواخر أبريل نيسان، مع صعود قطاع التجزئة الأوروبي 1.9%.

وقادت معظم شركات التجزئة البريطانية الصعود بعد أن أظهرت بيانات الشركات الكبرى أن المتسوقين أنفقوا بسخاء في فترة عيد الميلاد مستمتعين بموسم عطلاتهم الأول دون قيود بعد ثلاث سنوات من قيود كورونا، لكن الشركات حذرت من أن معظم المتسوقين سيقلصون الإنفاق في عام 2023.

وقفزت أسهم شركة ASOS 20.9% بعد أن قالت شركة تجارة الأزياء عبر الإنترنت إن تغييرات على العمليات ستساعدها على تحقيق أرباح بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية الحالية، مما يمنح المجموعة دفعة تحتاجها بشدة بعد انخفاض المبيعات خلال عطلة عيد الميلاد.

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وارتفعت أسهم تيسكو البريطانية لتجارة التجزئة 0.9% بعدما أبقت على توقعاتها للأرباح في العام بالكامل دون تغيير، بعد انضمامها إلى منافسيها في الإعلان عن مبيعات أقوى من المتوقع في عيد الميلاد.

وارتفعت أسهم قطاع التكنولوجيا الذي يتأثر بسعر الفائدة 0.4% مدعومًا بارتفاع أسهم شركات أشباه الموصلات مثل شركة ASML هولدنج بعد أن أعلنت شركة TSMC التايوانية لصناعة الرقائق ارتفاعًا في الأرباح الفصلية بلغ 78%.

تباطؤ التضخم

سجل مقياس رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة، زيادة معتدلة في ديسمبر، في مؤشر جديد على انحسار بعض ضغوط الأسعار، ما يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

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أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وبنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق. يرى الاقتصاديون أن هذا المقياس -المعروف باسم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي- هو مؤشر أفضل للتضخم الأساسي من المقياس الرئيسي (الإجمالي).

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.1% عن شهر نوفمبر، وهو أول انخفاض في عامين ونصف، بدعم من تراجع تكاليف الطاقة. وبذلك سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 6.5% عن مستواه قبل عام.

كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" لآراء الاقتصاديين، قد أشار إلى ارتفاع المقياس الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، وانخفاض بنسبة 0.1% في المقياس العام.

 

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