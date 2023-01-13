غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي وسقوط الأمطار على هذه المناطق|فيديو

الأمطار مستمرة على المناطق الشمالية والساحلية





أكدت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي للأرصاد الجوية، إستمرار تأٌثرنا بالمنخفض الجوي، حتى منتصف الإسبوع القادم، الذي سوف يؤدي إلي زيادة فرص سقوط الأمطار، خلال الأيام القادمة على السواحل الشمالية الغربية.

وقالت منار غانم خلال مداخلة لها في "برنامج مانشيت" الذي يقدمه "الإعلامي جابر القرموطي" المذاع علي "فضائية سي بي سي"، إنه من المتوقع غدا سقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة علي شمال الوجه البحري وسواحلنا الشمالية مثل مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط.

وأوضحت عضو المكتب الإعلامي للأرصاد الجوية، أن اليوم وفقا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، شاهدنا اليوم في الساعات الأولى من الصباح الباكر، تساقط الأمطار كان متفاوت الشدة، على أغلب مناطق شمال البلاد، ومحافظات أخري أيضا، وأن الأمطار كانت متواجدة بشكل كبير علي محافظة الإسكندرية، ما بين المتوسطة والغزيرة والرعدية، وهذا بسبب تأثرنا بمنخفض جوي، كان مؤثر بشكل كبير علي سواحلنا الشمالية المطلة علي البحر المتوسط.

وقالت "غانم" أنه ومن المتوقع أن يكون هناك تحسن في حالة الجو، من يوم الثلاثاء القادم، وناشدت سكان السواحل الشمالية، بتوخي الحذر غدا احتمالية سقوط الأمطار الغزيرة والمتوسطة.