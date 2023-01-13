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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم حسن يفجر مفاجأة : كنت سأضم ديانج مقابل 35 ألف دولار فقط

صدى البلد

أكد إبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي المصري، أن ناديه كان سيتعاقد مع أليو ديانج من دجوليبا المالي مقابل 35 ألف دولار، مشيرا إلى أن الأندية المحلية تُغالي في مطالبها لبيع لاعبين لناديه، خلال يناير الجاري.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: " مجلس الإدارة برئاسة كامل أبوعلي يخوض مفاوضات لضم صفقات جديدة، والأندية تتعامل معنا (معاملة الخليج) بسبب رئيس النادي، وهذه مشكلة نعاني منها في المصري".

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وزاد: "لماذا حتى الآن لم تعود الجماهير بكامل العدد مثلما حدث في أمم إفريقيا، لابد أن يرى اللاعبين جماهير تملئ المدرجات عن آخرها".

وحول تقييمه لخالد عبدالفتاح، قال: "هو لاعب جيد للغاية، قمنا بتصعيده للفريق الأول مع سموحة، وهو يشبه كثيرا محمد هاني لكنه يتفوق عليه في الخبرات، ولدي قناعة أنه لاعب هائل ولكنه (اداس عليه) من المدربين سواء موسيماني أو غيره، فهو لاعب محترم ومن أبناء الأهلي ويتعرض لضغوط كبيرة، واليوم قدم مستوى مميز".

وأضاف: "قمنا بتصعيد مروان عطية في الاتحاد ايضا، وقمنا بتصعيده من الناشئين، وحسام حسن هو من أشركه في المباريات، وهو لاعب جيد وتطور كثيرا، وسيفيد الأهلي، فهو يتواجد في نادي كبير، ولكن شخصيته هل ستظهر في نادي كبير، هذا ما سنراه خلال الفترة المقبلة، وهو لاعب هادئ في التعامل خلال المباريات، ومركزه يضم لاعبين كثيرين سواء حمدي فتحي أو ديانج، ولكن الأهلي لديه بطولات كثيرة، ومن الوارد أن يفكر النادي مثلا في بيع ديانج".

وتابع: "لايجب أني رحل اليو ديانج مطلقا، كنت سأتعاقد معه مقابل 35 ألف دولار لصالح المصري، عندما كان في دجوليبا المالي، وفاوضنا اللاعب وناديه، ولكن إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية وقتها لم تستجب ولم يستطعون تدبير المبلغ، ورئيس نادي دجوليبا كان ينتظرنا في الفندق من أجل حسم الصفقة، هذه الفلوس كانت ستذهب في جيب أحد المسئولين في النادي المالي".

وأردف: "الأندية تعاني من أزمات مالية، والجميع يتجه لتعاقدات ضخمة في ظل أزمة العملة الصعبة، ولابد أن يكون توجيهات في هذا الملف".

وأتم: "محمود جاد حارس المصري، وقع على الأرض من أجل عمل تغيير في المباراة، ولم يكن يستدعي أن يتم إضافة 6 دقائق في اللقاء من الأساس، لعبنا بخطة هجومية من أجل الفوز ولم نقم بإضاعة الوقت".

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