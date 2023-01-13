مرتضى منصور يزف بشرى سارة بشأن فتوح ويهاجم فيريرا

زف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشري ساره لجماهير الفريق بشأن أزمة احمد فتوح وعبدالله جمعة نجما الفريق.

واكد مرتضي منصور في تصريحات عبر فيديو بثته قناة الزمالك أن فتوح وجمعة أجروا اختبار المنشطات وسيتم إرساله ل برشلونة.

واضاف أن اللاعبين قاموا بإجراء التحليل من قبل ٣ مرات وجاءت النتيجة سلبية.

وتابع أنه لا يوجد اي لاعب في الزمالك سيتم إيقافه لمدة عامين مثلما يشاع مشددا أن جميع اللاعبين في حال التزام تام .

وعن حقيقة ثورة لاعبي الفريق علي فيريرا المدير الفني للفريق الأول فأكد أن الأمر غير صحيح علي الاطلاق والجميع يحترم المدير الفني ويدعمه .

وأضاف أنه أيضا من غير المنطقي أن يلعب لاعب في مركز ٦ وهو في الأساس ٨ مشددا أن الأمور يجب أن تكون في نصابها الصحيح.