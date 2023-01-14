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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور: الأسباب النفسية تنهي مسيرة 3 لاعبين في الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هجوم بعض جماهير القلعة البيضاء، على اللاعبين في الفترة الماضية، أدى إلى رحيل بعضهم عن الفريق، لأسباب نفسية.

وأعرب مرتضى منصور عن غضبه تجاه بعض جماهير الزمالك قائلا: “مش معقول يرحل كل شهر لاعب عن الفريق، بسبب الهجوم عليهم”.

وتابع رئيس الزمالك في تصريحاته: "البداية كانت عند محمود علاء ثم زكريا الوردي، وأخيرا يوسف أوباما".

محمود علاء

رحل محمود علاء عن الزمالك، بعدما خرج من حسابات جيسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، حبث اضطر للانتقال إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة، بحثا عن فرصة المشاركة بصفة مستمرة من أجل استعادة الثقة مرة أخرى والعودة إلى مستواه الفني والبدني، خاصة بعدما أكد مرتضى منصور أن اللاعب اتخذ هذا القرار لأسباب نفسية بسبب الجماهير.

زكريا الوردي

قرر زكريا الوردي فسخ تعاقده مع الزمالك والرحيل عن الفريق بعد شهرين من انضمامه للفريق، بعد هجوم جماهير الزمالك عليه واتهامها له بالتسبب في خسارة الأبيض لقب كأس السوبر المصري أمام الغريم التقليدي للأهلي.

وأكد بعدها أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، أن اللاعب يمر بحالة نفسية سيئة بسبب هذا الخطأ، ما أدى لفسخ عقده بالتراضي.

يوسف أوباما

وأعلن يوسف إبراهيم "أوباما"، لاعب الزمالك، رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الزمالك قد توصل لاتفاق مع الحزم لإعارة يوسف أوباما، إلى صفوف الفريق السعودي، لمدة 6 أشهر بنية البيع في نهاية الموسم.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نادي الزمالك محمود علاء زكريا الوردي يوسف أوباما

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