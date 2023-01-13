مرتضى منصور يسخر من سيد عبدالحفيظ عقب تعادل الأهلي أمام المصري

سخر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عقب تعادل الفريق أمام المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجوله ال ١٣ من بطولة الدوري المصري.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو بثه بقناة نادي الزمالك أن سيدعبدالحفيظ من حقه أن يشعر بالغضب تجاه حكم المباراة حيث أنه لم يمنح الفريقين الوقت الكافي بدلا من الضائع ليتمكن الأهلي من الفوز .

وأضاف أن حكم المباراة كان رائع و قراراته حاسمه مشددا أنه يدعم الحكام الشباب حيث أنه شخصيتهم أقوى.

وتابع أن الأهلي لم يتأثر سلبا بقرارات الحكام مثل الزمالك الذي أثر الظلم التحكيمي علي نتائجه خلال ال ٣ مباريات الأخيرة.

وتابع أنه يوجه التحيه ل حسام حسن المدير الفني للمصري على ما يقدمه مع الفريق على الرغم من تواضع مستوي لاعبي الفريق .