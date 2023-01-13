مرتضى منصور يعلن عن "فرصة" أخيرة لـ كهربا قبل الاعتزال

وجه مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة لـ محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي بشان الغرامة الموقعه عليه لصالح الزمالك من قبل المحكمة الرياضية الدولية.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر فيديو بثته قناة الزمالك أنه موافق على تقسيط مبلغ الغرامه والذي يصل لـ ٧٠ مليون جنيه بشرط واحد.

واضاف أنه يطالب كهربا بالحضور للزمالك وتصوير فيديو لمدة ٣ دقائق بصحبة والده ويتحدث عن الشخص الذي حرضه علي الهروب من الزمالك .

وتابع أنه في حال قام كهربا بتصوير الفيديو سيوافق علي الفور بتقسيط الغرامه بأفضل طريقة ممكنة.

وأكمل أن فرصه كهربا الأخيرة حتي يوم ٢ فبراير حيث أنه في حال قرر الاتحاد الدولي الفيفا إيقاف اللاعب لمدة عام ونصف لن يعود للمشاركه حتي لو دفع “مليار ” جنيه .

وتابع أن بعض الإعلامين “ ضحكوا ” على اللاعب و أخبروه أنه سيشارك في مباراة المصري ولكنه لم يحدث ولم يتواجد الاعب في قائمة الفريق للمباراة .

وتابع أن مستقبل اللاعب في خطر حقيقي حيث أنه سيضطر الاعتزال حال تم إيقافه مره أخري.

شهدت نهاية مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي مشادة بين سيد عبدالحفيظ ووليد عبدالرازق حكم اللقاء؛ اعتراضا من مدير الكرة على قرارات الحكم خلال المواجهة الصعبة بين الفريقين.

وقرر حكم مباراة الأهلي والمصري إشهار البطاقة الصفراء تجاه سيد عبدالحفيظ.

وتدخل المسؤولون عن تنظيم المباراة حتى لا تتفاقم الأزمة ولكن تراجع سيد عبدالحفيظ عن مهاجمة وليد عبدالرازق حتى لا تحدث أزمة أكبر عقب نهاية المباراة التي شهدت إثارة بين لاعبي الفريقين.

وكانت مباراة الأهلي والمصري انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة شهدت إهدار للفرص من جانب لاعبي الفريقين.