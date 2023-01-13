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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد معلقا على سافيو : أول مرة أشاهد لاعب برازيلي لا يستطيع المراوغة

صدى البلد

قال رمضان السيد ، نجم الأهلي الأسبق ، إن البرازيلي برونو سافيو جناح الفريق الأحمر يقدم مستويات هزيلة مبدياً دهشته من عدم قدرة سافيو على المراوغة بشكل فردي.


وأوضح رمضان السيد عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن مستوى سافيو علامة استفهام بالنسبة له مؤكداً أن أحمد عبد القادر الجناح الأيسر يستحق المشاركة أساسياً في هذا المركز لأنه متفاهم بشكل كبير مع علي معلول ويقدمان جبهة مميزة.

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وتابع: "أول مرة أشاهد لاعب برازيلي لا يستطيع المراوغة واستعراض مهارته الفردية خاصة في المواقف التي تعتمد على ضرورة المراوغة والاعتماد على الحلول المهارية".


وأشار إلى أن التعادل مع المصري نتيجة مخيبة بكل المقاييس خاصة أن الزمالك فقد نقطتين أمام الاتحاد السكندري وكان يجب استغلاله بتوسيع الفارق.
 

وأضاف:" فرصة حسين الشحات الضائعة دليل على عدم التركيز من جانب بعض اللاعبين في استغلال الفرص ، وكان الأهلي بحاجة للفوز بشكل كبير في هذه المباراة".

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