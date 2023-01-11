شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن صدمة لجماهير القلعة الحمراء بشأن إمكانية مشاركة محمد الضاوي كريستو، نجم الفريق المنضم حديثا من فريق النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بكأس العالم للأندية.

وكتب “شوبير”، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، "عدم وصول البطاقة الدولية يحرم كريستو من التواجد في القائمة رغم تأكيدات وصولها اليوم".

وكان كريستو انضم حديثا للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث إنه أول صفقة أعلن عنها الأهلي.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في شهر فبراير المقبل حيث قرر الاتحاد الدولي مشاركة الأهلي كممثل للقارة الأفريقية بينما يشارك الوداد كممثل للدولة المستضيفة البطولة.

وفي سياق آخر كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين تطورات ملف إمكانية انتقال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز إلى صفوف الزمالك.

عبد الله السعيد فاتح الباب للانتقال إلى الزمالك



قال سيد مرعي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عبد الله السعيد فاتح لسة الباب للانتقال إلى الزمالك، وملف الانتقال للزمالك لم يُغلق بعد"



وأضاف: "ملف رحيل عبد الله السعيد قد يشهد تطورات وفقا لرؤية إدارة نادي بيراميدز"



واختتم: "إدارة نادي بيراميدز تعمل بشكل احترافي للغاية، وتعامل عبد الله السعيد بشكل خاص نظرا لعقليته المحترفة"