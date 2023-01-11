عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

كريستو
كريستو

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن صدمة لجماهير القلعة الحمراء بشأن إمكانية مشاركة محمد الضاوي كريستو، نجم الفريق المنضم حديثا من فريق النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بكأس العالم للأندية.

وكتب “شوبير”، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، "عدم وصول البطاقة الدولية يحرم كريستو من التواجد في القائمة رغم تأكيدات وصولها اليوم".

وكان كريستو انضم حديثا للفريق الأول خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث إنه أول صفقة أعلن عنها الأهلي.

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية في شهر فبراير المقبل حيث قرر الاتحاد الدولي مشاركة الأهلي كممثل للقارة الأفريقية بينما يشارك الوداد كممثل للدولة المستضيفة البطولة.

txt

شوبير لمسؤولي الكرة: يجب الاقتداء بما يحدث في الدوريات العالمية

وفي سياق آخر كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين تطورات ملف إمكانية انتقال عبد الله السعيد لاعب بيراميدز إلى صفوف الزمالك.

عبد الله السعيد فاتح الباب للانتقال إلى الزمالك


قال سيد مرعي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "عبد الله السعيد فاتح لسة الباب للانتقال إلى الزمالك، وملف الانتقال للزمالك لم يُغلق بعد" 


وأضاف: "ملف رحيل عبد الله السعيد قد يشهد تطورات وفقا لرؤية إدارة نادي بيراميدز" 


واختتم: "إدارة نادي بيراميدز تعمل بشكل احترافي للغاية، وتعامل عبد الله السعيد بشكل خاص نظرا لعقليته المحترفة"

الأهلى احمد شوبير كأس العالم للاندية القارة الافريقية الزمالك عبد الله السعيد نادي بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

خفض أسعار الفائدة على القروض | تحرّك رسمي من الحكومة يخص هذه الفئات

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

أسعار الذهب الآن في مصر

موضوعات متعلقة

الأكثر تضررا.. هبوط أسهم الخليج وارتفاع في بورصة مصر طبقا لتقارير عالمية

ترشيحاتنا

أكبر خسارة بالتاريخ..هل يستعيد إيلون ماسك لقب أغنى رجل في العالم ؟

شلبي وزيزو والجزيري في الهجوم.. تعرف على تشكيل الزمالك أمام الاتحاد

موعد التقديم..شروط يجب توافرها في المصريين بالخارج للإستفادة من القانون

بتهمة التجسس.. الحكم بإعدام مسئول كبير في إيران

إطلاق نار على فلسطيني بزعم طعن إسرائيلي قرب الخليل

كيفية التقديم بوظائف هيئة قضايا الدولة لخريجى الحقوق والشرطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف.. ياسمين الخطيب تثير إعجاب متابعيها في أحدث ظهور

عير متوقعة.. 3 أمراض تصيب البشرة في الشتاء

فستان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل بظهورها اللافت| شاهد

بعد تصدرها الترند.. 5 صور جريئة لـ ياسمين عز |شاهد

فيديو

صلى حاضرا وشيع جنازة .. وفاة محفظ القرآن صفوت صديق تقلب السوشيال ميديا "فيديوجراف"

«خناقة على الرجالة والستات».. ياسمين عز ورضوى الشربيني تحولان صفحة مايا مرسي لمعركة "فيديوجراف"

تعليمات مهمة لمواجهة الفيروسات التنفسية بالمدارس.. تغطية إخبارية

الأولى حتى في دخول القبر.. سبب وفاة طبيبة جامعة طنطا يارا السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ