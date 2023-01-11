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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير لمسؤولي الكرة: يجب الاقتداء بما يحدث في الدوريات العالمية

صدى البلد

طالب الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، بضرورة الاقتداء بما يحدث في الدوريات العالمية.

وكتب شوبير ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" رئيس لجنة الأخلاقيات في فرنسا طالب بعزل رئيس الاتحاد الفرنسى لكرة القدم لمجرد إهانته للأسطورة زين الدين زيدان رغم تكرار اعتذاره ".

وأضاف شوبير : “وكل المؤشرات تؤكد أن الرجل الحائز علي كأس العالم والأمم الأوروبية أصبح علي وشك الرحيل .. ياريت نتعلم”.

 

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وفي سياق آخر ، أكد سيد مرعي وكيل اللاعبين أن عقد محمود علاء مع الاتحاد السكندري لا يتضمن بندا يسمح للزمالك بقطع إعارته. 

قال سيد مرعي، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد بند يسمح للزمالك بقطع إعارة محمود علاء مع الاتحاد السكندري".

وأضاف: "المستشار مرتضى منصور يُحب محمود علاء وعلاقتهما مميزة للغاية" .

واختتم: "لابد من تحرر محمود علاء من الضغوط العصبية الموجودة على عاتقه".

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