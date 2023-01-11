شوبير لمسؤولي الكرة: يجب الاقتداء بما يحدث في الدوريات العالمية

طالب الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، بضرورة الاقتداء بما يحدث في الدوريات العالمية.

وكتب شوبير ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" رئيس لجنة الأخلاقيات في فرنسا طالب بعزل رئيس الاتحاد الفرنسى لكرة القدم لمجرد إهانته للأسطورة زين الدين زيدان رغم تكرار اعتذاره ".

وأضاف شوبير : “وكل المؤشرات تؤكد أن الرجل الحائز علي كأس العالم والأمم الأوروبية أصبح علي وشك الرحيل .. ياريت نتعلم”.

وفي سياق آخر ، أكد سيد مرعي وكيل اللاعبين أن عقد محمود علاء مع الاتحاد السكندري لا يتضمن بندا يسمح للزمالك بقطع إعارته.

قال سيد مرعي، في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا يوجد بند يسمح للزمالك بقطع إعارة محمود علاء مع الاتحاد السكندري".

وأضاف: "المستشار مرتضى منصور يُحب محمود علاء وعلاقتهما مميزة للغاية" .

واختتم: "لابد من تحرر محمود علاء من الضغوط العصبية الموجودة على عاتقه".