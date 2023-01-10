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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجاهل الضوضاء.. رسالة ساخرة من الأهلي للإعلان عن صفقة مروان عطية

صدى البلد

أعلن النادي الأهلي عن ثالث صفقات الفريق في موسم الانتقالات الشتوية للموسم الحالي. 

 

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك ” فيديو لـ مروان عطية وهو يحتفل بالانضمام للفريق، وعلقت: "تجاهل الضوضاء وغني مع النسور". 

 

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أعلن نادي الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، عن بيع لاعبه مروان عطية للنادي الأهلي بشكل رسمي.

ونشر الاتحاد بيانًا عبر صفحته على “فيسبوك” أكد خلاله الموافقة على انتقال مروان عطية للنادى الأهلى وفقاً لرغبة اللاعب.

ويتقاضى الاتحاد السكندري نسبة 15% من بيع اللاعب مستقبلًا بحسب البيان.


ضم لاعبين من الأهلي
كما أعلن الاتحاد انضمام لاعبا خط الوسط بالأهلي محمد محمود وعمار حمدى لنهاية الموسم على سبيل الإعارة ووضع بند بالتعاقد يُتيح استمرارهما الموسم القادم.

وأصبح مروان عطية ثالث صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي بعد التونسي محمد الضاوي وخالد عبد الفتاح.

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