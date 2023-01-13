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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة : كهربا في قائمة الأهلي أمام سموحة و2 فبراير موعد الفيفا النهائي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سينظر فى شكوى الزمالك يوم 2 فبراير المقبل، وسيكون أمام كهربا ومحاميه 6 أيام للرد على شكوى النادي الأبيض.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "الفيفا سينظر الشكوى فقط، ولا توجد جلسة استماع، والإجراءات ستأخذ وقت طويل في المناقشة، وسيتم اصدار قرار وبعد ذلك سيتم تصعيد القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية".

وأضاف شبانة: "هناك تصريحات كثيرة عبر مسئولين من اتحاد الكرة، ومسئولي الجبلاية يدخلون طرفًا في القضية، ويقومون بتوجيه البعض بأهواء المصادر التي ترفض ذكر اسمها من اتحاد الكرة".

 

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وأكد: "كهربا له الحق في اتخاذ الاجراءات المناسبة وكذلك نادي الزمالك، وكل الأطراف تبحث عن حقوقها".

وواصل: "كهربا موجود مع الأهلي أمام سموحة في كأس مصر".

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