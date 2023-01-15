تعرف على موقف فتوح وعبدالله جمعة من مباراة بيراميدز

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن موقف أحمد فتوح وعبدالله جمعة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر.

وأكد المصدر أن الثنائي شارك في التدريبات البدنية الخاصة التي أقيمت أمس السبت تحت إشراف محمد مدحت المعد البدني، حيث وضع الجهاز الفني برنامجاً تدريبياً خاصاً للثنائي من أجل تجهيزهما بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وشدد المصدر إن قرار فيريرا مدرب الزمالك بمشاركة الثنائي في تدريب اليوم الأحد من عدمه سيحدد موقفهما، مشيراً إلى أن أحمد فتوح تحدث مع فيريرا وأكد له جاهزيته لمباراة بيراميدز.

وأكمل المصدر على أن قرار لحاقهما باللقاء في يد فيريرا حال موافقته على انتظامهما في التدريبات الجماعية للزمالك الأحد، أما حال قراره باستمرارهما في التدريبات التأهيلية ستكون فرص لحاقهما بمواجهة بيراميدز صعبة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقبلة في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي.

اجتاز يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المعار للحزم السعودي الكشف الطبي وتم إعلان النتيجة خلال الساعات القليله الماضيه .

ويعلن نادي الحزم السعودي خلال الساعات المقبلة ، عن ضم يوسف أوباما للانضمام لفريقه الجديد على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر بنية الشراء.

وحرص يوسف أوباما علي توجيه رسالة خاصة لجمهور. القلعه البيضاء لوداعهم كما استقر علي ارتداء القميص رقم ٢٠ لتخليد ذكري شهداء جمهور الزمالك



وجاء نص الرسالة كالتالي:

‎"جماهير الزمالك العظيمه اطلب منكم الدعاء لي بالتوفيق وأنا على اعتاب خوض تجربه جديده في حياتي المهنيه كلاعب وأنا مؤمن أن التغيير هو سنة من سنن الحياة، لكن حبي لجماهير نادي الزمالك سوف يظل باقي في قلبي ولن يتغيير وعلاقتنا القويه وذكرياتنا الجميله ودعمكم لى خلال مسيرتي كلاعب في نادي الزمالك منذ طفولتى سيظل كل هذا محفور في ذاكرتي ولن انساه وهو وسام على صدري".

وتابع :" جمهور الزمالك الغالي مازالت اصواتكم وافراحكم ودعمكم لنا في كل مباراة وبعد كل انجاز باقيه في اذاني عشنا سويا سنوات عديده من الانتصارات والانجازات و كنتم أنتم المحفز الاول والداعم الاول لنا كلاعبين".

‎وأضاف :"سوف أشتاق إلى اصواتكم في المدرجات ولن اقول لكم وداعا ولكن الى لقاء اخر في يوم من الأيام ؛ ان لم يكن كلاعب في الزمالك سوف يكون في مدرجات التالته يمين كمشجع بجواركم".