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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

صدى البلد

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي أزمة كبرى قبل مواجهة الزمالك في المباراة المقرر إقامتها يوم 21 يناير الجاري في إطار منافسات الدوري المصري.

ويغيب محمود متولي مدافع الفريق عن مباراة القمة بسبب حصوله علي الإنذار الثالث في المباراة.

وتلقي محمود متولي الإنذار الثالث مع نهاية مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي بعد إعتراضه علي الحكم.
كما يغيب اكرم توفيق وكريم فؤاد عقب إصابتهما بقطع في الرباط الصليبي وتأكد غيابهما عن الأهلي حتي نهاية الموسم 

ويغيب أيضا مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق عقب إصابته بقطع في غضروف الركبة.

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شهدت نهاية مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي مشادة بين سيد عبدالحفيظ ووليد عبدالرازق حكم اللقاء؛ اعتراضا من مدير الكرة على قرارات الحكم خلال المواجهة الصعبة بين الفريقين.

وقرر حكم مباراة الأهلي والمصري إشهار البطاقة الصفراء تجاه سيد عبدالحفيظ.

وتدخل المسؤولون عن تنظيم المباراة حتى لا تتفاقم الأزمة ولكن تراجع سيد عبدالحفيظ عن مهاجمة وليد عبدالرازق حتى لا تحدث أزمة أكبر عقب نهاية المباراة التي شهدت إثارة بين لاعبي الفريقين.

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