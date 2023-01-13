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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بسبب خطر الاحتراق.. مكلارين تسحب أرتورا من الأسواق لهذا السبب| صور

صدى البلد

أوقف مايكل ليترز الرئيس التنفيذي لشركة مكلارين المعين حديثًا عمليات تسليم أرتورا عند وصوله قبل بضعة أشهر لإصلاح مشكلات تتعلق بالجودة، حيث أصدرت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة بالفعل تم عمل استدعاءات للسيارة الفائقة الهجينة التي تم إطلاقها حديثًا، وقد تواجه هذه المشكلة ما لا يقل عن 164 سيارة وستحتاج إلى زيارة الوكيل لمعالجة المشكلة الفنية.

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مكلارين أرتورا

تنبع المشكلة من الأجزاء المستخدمة في أنبوب الوقود عالي الضغط، وبمرور الوقت ، قد تنفك هذه الأشياء، مما قد يؤدي إلى تسرب الوقود، وفي أسوأ السيناريوهات، سوف يندلع حريق. 

 

مكلارين أرتورا

من بين 164 سيارة تم انذارها بالاستدعاء، قال المتحدث باسم شركة مكلارين روجر أورميشر لمجلة أوتوموتيف نيوز إنه تم بالفعل تسليم أقل من 50 سيارة للعملاء، معظم المركبات المتأثرة عبارة عن مركبات صحفية أو تعمل حاليًا كعروض توضيحية لدى الوكلاء في الولايات المتحدة، ولإصلاح المشكلة، يجب استبدال أنابيب الوقود عالية الضغط، وستتم مهمة الإصلاح مجانًا.

مكلارين أرتورا

في بداية الشهر، اعترف مايكل ليترز ، الرئيس التنفيذي لشركة مكلارين، بأن المنتجات "غير الناضجة" قد تم طرحها في الأسواق في الماضي، ولكن ليس بعد الآن:

 

"لقد رأينا أن السيارة Artura لم تكن جاهزة، لذلك أوقفنا عمليات التسليم، كان لدينا بالفعل تأخير كبير في خط إنتاجنا في ذلك الوقت وقمنا بتقليل الإنتاج إلى الصفر يوميًا لإصلاح مشكلات الجودة لدينا".

أرتورا 

تم الكشف عن أرتورا في الأصل في فبراير 2021 ، ومنذ ذلك الحين تم انتاج إصدارين على حلبات السباق، وسيتسابق الأخير العام المقبل في بطولة كأس ماكلارين ذات الطراز الواحد والتي تعمل كسلسلة دعم لـ GT World Challenge Europe.

أرتورا مكلارين مكلارين أرتورا مايكل ليترز الولايات المتحدة

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